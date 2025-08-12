„Podnosimy naszą rekomendację dla Santander Bank Polska (SBP) do poziomu „trzymaj” i podwyższamy 12-miesięczną cenę docelową do 558,9 zł” – czytamy w rekomendacji BM mBanku upublicznionej we wtorek i przygotowanej 6 sierpnia br.

„Wyższa cena docelowa odzwierciedla nieco lepsze oczekiwania co do wyników w latach 2026-27, zrewidowane oczekiwania dotyczące wpływu sprzedaży Santander Consumer Banku (SCB) na wskaźniki kapitałowe oraz niższą stopę wolną od ryzyka” – dodają analitycy.

Co wpłynęło na podwyższenie oceny?

Kluczowym elementem, który zaważył na nowej rekomendacji, jest decyzja Santander Bank Polska o wyodrębnieniu operacji Santander Consumer Banku (SCB) jako działalności zaniechanej. Przypomnijmy, że w maju został uruchomiony proces przejęcia Santander BP przez Erste Group. W ramach tej transakcji sam Santander BP sprzedał 60 proc. swoich udziałów w SCB na rzecz Banco Santander. O szczegółach tej operacji bank poinformował podczas publikacji wyników za II kwartał, co odbyło się 25 lipca.

Teraz analitycy mBanku dostosowali swoje prognozy finansowe na lata 2025-27, uwzględniając już sprzedaż SCB. Ich zdaniem, transakcja ta będzie miała wyraźnie pozytywny wpływ na finanse Santander BP. Przewiduje się, że jednorazowy zysk netto z tytułu sprzedaży wyniesie 369 mln zł na poziomie nieskonsolidowanym i 18 mln zł na poziomie skonsolidowanym