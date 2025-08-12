Finanse
Notowania

Rekomendacja dla Santander BP: możliwy wzrost ceny

Analitycy BM mBanku podnieśli swoją rekomendację dla Santander BP do poziomu „trzymaj” oraz zwiększyli 12-miesięczną cenę docelową akcji do 558,9 zł. Taka poprawa to m.in. efekt lepszych od oczekiwań skutków sprzedaży Santander Consumer Bank.

Publikacja: 12.08.2025 17:09

Rekomendacja dla Santander BP: możliwy wzrost ceny

Foto: Bloomberg

Anna Cieślak-Wróblewska

„Podnosimy naszą rekomendację dla Santander Bank Polska (SBP) do poziomu „trzymaj” i podwyższamy 12-miesięczną cenę docelową do 558,9 zł” – czytamy w rekomendacji BM mBanku upublicznionej we wtorek i przygotowanej 6 sierpnia br.

„Wyższa cena docelowa odzwierciedla nieco lepsze oczekiwania co do wyników w latach 2026-27, zrewidowane oczekiwania dotyczące wpływu sprzedaży Santander Consumer Banku (SCB) na wskaźniki kapitałowe oraz niższą stopę wolną od ryzyka” – dodają analitycy.

Co wpłynęło na podwyższenie oceny?

Kluczowym elementem, który zaważył na nowej rekomendacji, jest decyzja Santander Bank Polska o wyodrębnieniu operacji Santander Consumer Banku (SCB) jako działalności zaniechanej. Przypomnijmy, że w maju został uruchomiony proces przejęcia Santander BP przez Erste Group. W ramach tej transakcji sam Santander BP sprzedał 60 proc. swoich udziałów w SCB na rzecz Banco Santander. O szczegółach tej operacji bank poinformował podczas publikacji wyników za II kwartał, co odbyło się 25 lipca.

Teraz analitycy mBanku dostosowali swoje prognozy finansowe na lata 2025-27, uwzględniając już sprzedaż SCB. Ich zdaniem, transakcja ta będzie miała wyraźnie pozytywny wpływ na finanse Santander BP. Przewiduje się, że jednorazowy zysk netto z tytułu sprzedaży wyniesie 369 mln zł na poziomie nieskonsolidowanym i 18 mln zł na poziomie skonsolidowanym

Czytaj więcej

Wysokie zyski Santander BP przed sprzedażą Erste
Banki
Wysokie zyski Santander BP przed sprzedażą Erste

Jeszcze ważniejszy jest wpływ na pozycję kapitałową banku. Analitycy mBanku prognozują, że sprzedaż SCB podwyższy skonsolidowany wskaźnik adekwatności kapitałowej (TCR) o około 1,6 punktu procentowego Dzięki temu bank będzie dysponował znacznie większą nadwyżką kapitału.

Jakie dywidendy wypłaci Santander BP

Jednocześnie spowodowało to, że eksperci mBanku zrewidowali swoje prognozy dotyczące wypłaty dywidendy, podwyższając ją z 50 proc. do 65 proc. w 2026 roku i 60 proc. w 2027 roku, co upodabnia politykę dywidendową Santander BP do PKO BP. Trzeba przy tym zaznaczyć, że wskaźnik ten pozostanie wyższy niż standardowa polityka dywidendowa Erste Group, która wynosi 40-50 proc.

Analitycy mBanku wyceniają SBP na 2026 rok na 1,5-krotność wartości księgowej, co jest wyceną podobną do tej, jaką ma Bank Pekao, biorąc pod uwagę zbliżoną rentowność i zdolność do wypłacania dywidendy. W prognozach Santander BP pozostaje bankiem o wysokiej rentowności, ze wskaźnikiem zwrotu z kapitału (ROE) na poziomie 16-18 proc.

Czytaj więcej

Peter Bosek, CEO Erste Group, komplementował zarówno wielkość przejmowanego Santander Banku Polska,
Banki
Dla Erste przejęcie banku w Polsce będzie jak włączenie dopalacza

Jakie szanse i ryzyka po przejęciu Santandera przez Erste Group

Analitycy mBanku przypominają, że Santander BP pozytywnie zaskoczył wynikami za II kw., a jednocześnie zmieniła się struktura tych wyników ze względu na zakwalifikowanie SCB w działalności zaniechanej. – Nasza prognoza zysku netto na 2025 rok została obniżona o 3 proc., ale podwyższona o 5-6 proc. na lata 2026/27 ze względu na niższe oczekiwania co do kosztu ryzyka. Nasza prognoza na 2025 rok jest o 8 proc. niższa od konsensusu, ale zgodna na 2026 rok i o 12 proc. wyższa na 2027 rok – czytamy w rekomendacji BM mBanku.

Eksperci zwracają też uwagę na wyzwania, jakie czekają Santander BP po zmianie właściciela. Głównym z nich jest wprowadzenie nowej marki Erste Group na polski rynek, co może wiązać się z ostrą walką konkurencyjną o dotychczasowych klientów Santandera. Co więcej, prezes Erste Group, choć popiera lokalne zarządy, w innych spółkach zależnych w Europie Środkowo-Wschodniej zazwyczaj wprowadza austriackich przedstawicieli do zarządu.

Czytaj więcej

Santander BP rósł szybciej niż rynek. Co dalej?
Banki
Santander BP rósł szybciej niż rynek. Co dalej?

Według analityków mBanku, Erste Group będzie najprawdopodobniej kontynuować strategię skupienia się na jakości aktywów i rentowności, zamiast agresywnego zdobywania udziałów w rynku. „Należy też pamiętać, że sprzedaż SCB spowoduje spadek udziału Santander Bank Polska w segmencie detalicznych kredytów niehipotecznych o około 3 punkty proc. co przełoży się na spadek banku na czwartą pozycję na polskim rynku. Dodatkowo, w 2026 roku nadal należy spodziewać się tworzenia rezerw na ryzyko związane z kredytami we frankach szwajcarskich” – oceniają ekonomiści BM mBanku.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: parkiet.com

Giełda Rynki Bankowość Banki Firmy Finanse Erste Group Santander Bank Polska wyniki finansowe