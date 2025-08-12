„Podnosimy naszą rekomendację dla Santander Bank Polska (SBP) do poziomu „trzymaj” i podwyższamy 12-miesięczną cenę docelową do 558,9 zł” – czytamy w rekomendacji BM mBanku upublicznionej we wtorek i przygotowanej 6 sierpnia br.
„Wyższa cena docelowa odzwierciedla nieco lepsze oczekiwania co do wyników w latach 2026-27, zrewidowane oczekiwania dotyczące wpływu sprzedaży Santander Consumer Banku (SCB) na wskaźniki kapitałowe oraz niższą stopę wolną od ryzyka” – dodają analitycy.
Kluczowym elementem, który zaważył na nowej rekomendacji, jest decyzja Santander Bank Polska o wyodrębnieniu operacji Santander Consumer Banku (SCB) jako działalności zaniechanej. Przypomnijmy, że w maju został uruchomiony proces przejęcia Santander BP przez Erste Group. W ramach tej transakcji sam Santander BP sprzedał 60 proc. swoich udziałów w SCB na rzecz Banco Santander. O szczegółach tej operacji bank poinformował podczas publikacji wyników za II kwartał, co odbyło się 25 lipca.
Teraz analitycy mBanku dostosowali swoje prognozy finansowe na lata 2025-27, uwzględniając już sprzedaż SCB. Ich zdaniem, transakcja ta będzie miała wyraźnie pozytywny wpływ na finanse Santander BP. Przewiduje się, że jednorazowy zysk netto z tytułu sprzedaży wyniesie 369 mln zł na poziomie nieskonsolidowanym i 18 mln zł na poziomie skonsolidowanym
Czytaj więcej
W II kwartale Santander zarobił ponad 1 mld zł, czyli więcej niż oczekiwania analityków. Zaskakujące są też skutki sprzedaży Santander Consumer Bank, nagle spadła liczba pozwów i ugód frankowych.
Jeszcze ważniejszy jest wpływ na pozycję kapitałową banku. Analitycy mBanku prognozują, że sprzedaż SCB podwyższy skonsolidowany wskaźnik adekwatności kapitałowej (TCR) o około 1,6 punktu procentowego Dzięki temu bank będzie dysponował znacznie większą nadwyżką kapitału.
Jednocześnie spowodowało to, że eksperci mBanku zrewidowali swoje prognozy dotyczące wypłaty dywidendy, podwyższając ją z 50 proc. do 65 proc. w 2026 roku i 60 proc. w 2027 roku, co upodabnia politykę dywidendową Santander BP do PKO BP. Trzeba przy tym zaznaczyć, że wskaźnik ten pozostanie wyższy niż standardowa polityka dywidendowa Erste Group, która wynosi 40-50 proc.
Analitycy mBanku wyceniają SBP na 2026 rok na 1,5-krotność wartości księgowej, co jest wyceną podobną do tej, jaką ma Bank Pekao, biorąc pod uwagę zbliżoną rentowność i zdolność do wypłacania dywidendy. W prognozach Santander BP pozostaje bankiem o wysokiej rentowności, ze wskaźnikiem zwrotu z kapitału (ROE) na poziomie 16-18 proc.
Czytaj więcej
Utrzymamy politykę dywidendową Santander Banku Polska. Zmian w zarządzie nie planujemy, bo radzi sobie dobrze – deklarują Austriacy, dla których jest to wejście na największy rynek w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Analitycy mBanku przypominają, że Santander BP pozytywnie zaskoczył wynikami za II kw., a jednocześnie zmieniła się struktura tych wyników ze względu na zakwalifikowanie SCB w działalności zaniechanej. – Nasza prognoza zysku netto na 2025 rok została obniżona o 3 proc., ale podwyższona o 5-6 proc. na lata 2026/27 ze względu na niższe oczekiwania co do kosztu ryzyka. Nasza prognoza na 2025 rok jest o 8 proc. niższa od konsensusu, ale zgodna na 2026 rok i o 12 proc. wyższa na 2027 rok – czytamy w rekomendacji BM mBanku.
Eksperci zwracają też uwagę na wyzwania, jakie czekają Santander BP po zmianie właściciela. Głównym z nich jest wprowadzenie nowej marki Erste Group na polski rynek, co może wiązać się z ostrą walką konkurencyjną o dotychczasowych klientów Santandera. Co więcej, prezes Erste Group, choć popiera lokalne zarządy, w innych spółkach zależnych w Europie Środkowo-Wschodniej zazwyczaj wprowadza austriackich przedstawicieli do zarządu.
Czytaj więcej
Przez 14 lat pod zarządem Hiszpanów Santander BP wyraźnie umocnił swoją pozycję. Znacząc zbliżył się do głównego konkurenta - Pekao, pokonując go w niektórych obszarach. Dobra passa może trwać?
Według analityków mBanku, Erste Group będzie najprawdopodobniej kontynuować strategię skupienia się na jakości aktywów i rentowności, zamiast agresywnego zdobywania udziałów w rynku. „Należy też pamiętać, że sprzedaż SCB spowoduje spadek udziału Santander Bank Polska w segmencie detalicznych kredytów niehipotecznych o około 3 punkty proc. co przełoży się na spadek banku na czwartą pozycję na polskim rynku. Dodatkowo, w 2026 roku nadal należy spodziewać się tworzenia rezerw na ryzyko związane z kredytami we frankach szwajcarskich” – oceniają ekonomiści BM mBanku.