"MF otwarte na zmiany". Pierwsze konsultacje projektu Osobistego Konta Inwestycyjnego

Kiedy będzie można założyć Osobiste Konto Inwestycyjne? Czy zmieni się limit wpłat bez podatku i czy - pod wpływem głosów z rynku - będzie nowa konstrukcja podatku, gdy na koncie OKI będzie więcej niż 100 tys. zł.? Jakie produkty inwestycyjne będzie można mieć na koncie OKI i czy zostanie ograniczony zakup akcji na rynkach zagranicznych? Miedzy innymi na te pytania odpowie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w rozmowie z Cezarym Szymankiem i Przemysławem Tychmanowiczem.
Tuż po wywiadzie, pierwsza debata poświęcona projektowi Osobistego Konta Inwestycyjnego.
Wezmą w niej udział:
Grzegorz Chłopek, prezes Michael/Ström TFI
Tomasz Korab, prezes Eques Investment TFI
Michał Piątkowski, doradca inwestycyjny w Ipopema Securities
Kamil Stolarski, kierownik zespołu analiz giełdowych w Santander BM
Na program zapraszają: Cezary Szymanek, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” oraz redaktor naczelny Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet i Przemysław Tychmanowicz, zastępca redaktora naczelnego „Parkietu”.
Hossa na rynkach akcji trwa w najlepsze. Amerykańskie indeksy znów biją rekordy. Świetnie ponownie prezentuje się warszawska giełda. Skąd ten optymizm i czy jest on możliwy do podtrzymania? O tym we wtorek w Parkiet TV.
Na czym polega Osobiste Konto Inwestycyjne i czy projekt, istniejący dziś jeszcze jedynie w prezentacjach, spełni oczekiwania? Czy OKI naprawia wszystkie niedogodności IKZE i IKE, łącznie z tym, że jest atrakcyjny dla młodych ludzi, początkujących inwestorów, których hasło „emerytura” może odstraszać? Kto skorzysta na OKI i jak na tym może skorzystać polska Giełda?