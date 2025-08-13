"MF otwarte na zmiany". Pierwsze konsultacje projektu Osobistego Konta Inwestycyjnego

Kiedy będzie można założyć Osobiste Konto Inwestycyjne? Czy zmieni się limit wpłat bez podatku i czy - pod wpływem głosów z rynku - będzie nowa konstrukcja podatku, gdy na koncie OKI będzie więcej niż 100 tys. zł.? Jakie produkty inwestycyjne będzie można mieć na koncie OKI i czy zostanie ograniczony zakup akcji na rynkach zagranicznych? Miedzy innymi na te pytania odpowie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w rozmowie z Cezarym Szymankiem i Przemysławem Tychmanowiczem.

Tuż po wywiadzie, pierwsza debata poświęcona projektowi Osobistego Konta Inwestycyjnego.

Wezmą w niej udział:

Grzegorz Chłopek, prezes Michael/Ström TFI