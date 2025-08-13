Parkiet TV
"MF otwarte na zmiany". Pierwsze konsultacje projektu Osobistego Konta Inwestycyjnego

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" i "Parkietem", że są możliwe zmiany w koncie OKI dotyczące konstrukcji podatku od środków ponad kwotę 100 tys. zł. Trwa debata ekspertów dotycząca najnowszego pomysłu ministerstwa.

Publikacja: 13.08.2025 09:44

Kiedy będzie można założyć Osobiste Konto Inwestycyjne? Czy zmieni się limit wpłat bez podatku i czy - pod wpływem głosów z rynku - będzie nowa konstrukcja podatku, gdy na koncie OKI będzie więcej niż 100 tys. zł.? Jakie produkty inwestycyjne będzie można mieć na koncie OKI i czy zostanie ograniczony zakup akcji na rynkach zagranicznych? Miedzy innymi na te pytania odpowie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w rozmowie z Cezarym Szymankiem i Przemysławem Tychmanowiczem.

Tuż po wywiadzie, pierwsza debata poświęcona projektowi Osobistego Konta Inwestycyjnego.

Wezmą w niej udział:

Grzegorz Chłopek, prezes Michael/Ström TFI

Tomasz Korab, prezes Eques Investment TFI

Michał Piątkowski, doradca inwestycyjny w Ipopema Securities

Kamil Stolarski, kierownik zespołu analiz giełdowych w Santander BM

Na program zapraszają: Cezary Szymanek, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” oraz redaktor naczelny Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet i Przemysław Tychmanowicz, zastępca redaktora naczelnego „Parkietu”.

Źródło: parkiet.com

