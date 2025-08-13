Ronson liczy na wzrost sprzedaży mieszkań

Ursus Centralny - osiedle spółki Ronson Development w Warszawie
Ronson Development publikuje raport finansowy za I półrocze 2025 roku. Deweloper znalazł chętnych na 183 lokale. Dla porównania – w I półroczu 2024 r. sprzedał ich 258.
W pierwszej połowie roku spółka oddała do użytku 399 lokali (381 w I półroczu 2024 r.). Przychody Ronsona ze sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych wyniosły 261 mln zł (236,3 mln zł w I półroczu 2024 r.).
Jak podaje firma w komunikacie, motorami sprzedaży były osiedla Ursus Centralny w Warszawie (67 sprzedanych lokali) i Nowa Północ w Szczecinie (40). W ofercie spółki jest dziś 771 lokali.
W II kwartale deweloper rusza z kolejnymi inwestycjami. Spadek stóp procentowych powinien zwiększyć popyt na mieszkania.
Komentując wyniki, Andrzej Gutowski, dyrektor działu sprzedaży w spółce Ronson, mówi o „ostrożnej strategii przyjętej w obliczu niepewności rynkowej". – Zamiast forsować sprzedaż w warunkach spowolnienia, przygotowywaliśmy się na lepszy czas, aż warunki gospodarcze zaczną sprzyjać aktywizacji klientów – podkreśla Andrzej Gutowski.
Firma rozpoczęła budowę osiedli we Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie. – Patrząc na perspektywy drugiej połowy roku, zakładamy wyraźny wzrost sprzedaży wsparty rosnącym optymizmem nabywców – mówi dyrektor Gutowski.
A Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development, dopowiada, że firma stopniowo rozszerzała ofertę, wykorzystując sprzyjające czynniki – m.in. obniżkę stóp procentowych.
Nawet jeśli nastąpi obniżka stóp w lipcu czy sierpniu, to niewielka. Trochę ożywi klientów, ale nie na tyle, by to miało duży wpływ na sprzedaż. Dlatego myślę, że ten rok będzie dla deweloperów dość podobny do poprzedniego – mówi Andrzej Gutowski, wiceprezes Ronsona.
W banku ziemi Ronson ma tereny, na których może powstać 4 460 mieszkań, w tym 526 lokali PRS (na wynajem instytucjonalny realizowany przez platformę dewelopera LivingGo.)
Ronson Development buduje mieszkania w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie.
