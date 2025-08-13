PKO BP zarobił więcej od oczekiwań i pobił swój rekord

– Mamy solidne wyniki, umacniając się we wszystkich kluczowych obszarach działalności – ocenił Krzysztof Dresler, wiceprezes PKO BP. – To efekt tego, że klienci coraz częściej korzystają z naszych produktów i usług – zaznaczył.

Reklama

Ile PKO BP zarobił w II kwartale 2025

Zysk netto grupy PKO BP w II kwartale 2025 r. wyniósł 2,66 mld zł – podał bank w środę. To więcej niż oczekiwania analityków, którzy spodziewali się 2,52 mld zł na plusie. To także najwyższy poziom zarobków w historii, o 7,8 proc. więcej niż kwartał wcześniej i 13,2 proc. więcej niż rok wcześniej.

W całej pierwszej połowie 2025 roku grupa PKO BP wypracowała 5,13 mld zł zysku netto, o 16,7 proc. więcej niż rok wcześniej.

Dochody z tytułu odsetek w II kw. wyniosły 6,15 mld zł, co oznacza ponad 20-proc. wzrost rok do roku i o 3 proc. kwartał do kwartału. Przy czym sama marża odsetkowa spadła do 4,91 proc. z 4,95 proc. w I kwartale, a wzrost dochodów w tym obszarze wynika z dwucyfrowego zwiększenia wolumenów finansowania oraz z pozyskanych oszczędności klientów.