BNP Paribas BP miał 733,85 mln zł zysku netto w II kw. 2025 r.; 18,8% ROE w I półr.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 473,34 mln zł wobec 1 219,54 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 328,12 mln zł wobec 287,49 mln zł rok wcześniej.
Aktywa razem banku wyniosły 168,55 mld zł na koniec II kw. 2025 r. wobec 167,54 mld zł na koniec 2024 r.
W I poł. 2025 r. bank miał 1 475,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1 213,57 mln zł zysku rok wcześniej.
"Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska S.A. wypracowała w I półroczu 2025 r. zysk netto w wysokości 1 475 294 tys. zł, o 261 728 tys. zł (tj. o 21,6%) wyższy niż osiągnięty w I półroczu 2024 r. Bez uwzględnienia wpływu wakacji kredytowych zysk netto za I półrocze 2025 r. byłby wyższy o 7,1% r/r. Wynik z działalności bankowej Grupy w analizowanym okresie wyniósł 4 212 172 tys. zł i był wyższy r/r o 574 024 tys. zł, tj. o 15,8% (bez uwzględnienia wpływu wakacji kredytowych byłby wyższy o 9,7% r/r)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.
"Czynnikiem istotnie wpływającym na poziom wyniku netto Grupy pozostaje wpływ ryzyka prawnego związanego ze sprawami sądowymi dotyczącymi mieszkaniowych kredytów walutowych. W I półroczu 2025 r. obciążył on wyniki Grupy kwotą 314 263 tys. zł (wyższą o 103 491 tys. zł w ujęciu r/r). Dodatkowo, na dzień 30 czerwca 2024 r. rozpoznano pozytywny wpływ na wynik finansowy podatku odroczonego, utworzonego w oparciu o rezerwy na przyszłe wypłaty związane z procesem unieważnienia kredytów w CHF, w kwocie 135 535 tys. zł" - czytamy dalej.
Wynik z tytułu odsetek zrealizowany w I półroczu 2025 r. był wyższy o 346 148 tys. zł, tj. o 13,2% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Wynik z odsetek w I półroczu 2025 r., bez uwzględnienia wpływu wakacji kredytowych, byłby wyższy o 143 148 tys. zł, tj. o 5,1% r/r, podał bank.
"Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) Grupy obliczony na bazie wielkości raportowanych wyniósł w I półroczu 2025 r. 18,8% i był o 0,5 pkt proc. wyższy niż w I półroczu 2024 r. Stopa zwrotu z aktywów (ROA) obliczona w analogiczny sposób wyniosła 1,8% i wzrosła w porównaniu z I półroczem 2024 r. o 0,3 pkt proc. Na poprawę wskaźników zwrotu wpłynął przede wszystkim wzrost wyniku z działalności bankowej przy jednoczesnym ograniczeniu wzrostu kosztów operacyjnych i braku istotnego wzrostu sumy kosztów ryzyka kredytowego i prawnego" - czytamy też w sprawozdaniu.
Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) Grupy obliczony z wyeliminowaniem wpływu wakacji kredytowych (znormalizowany) wyniósłby w I półroczu 2025 r. 18,8% i byłby o 1,9 pkt proc. niższy w porównaniu do I półrocza 2024 r. (20,7%). W przypadku stopy zwrotu z aktywów (ROA) wskaźnik wyniósłby 1,8%, tj. byłby o 0,05 pkt proc. wyższy niż w I półroczu 2024 r., podano także.
"Wskaźnik Koszty/Dochody obliczony na bazie wartości raportowanych wyniósł 41,8% (poziom o 5,6 pkt proc. niższy w porównaniu z I półroczem 2024 r.). Zmiana ta była możliwa dzięki znacznemu ograniczeniu wzrostu kosztów operacyjnych przy jednoczesnym dynamicznym wzroście dochodów podstawowych" - czytamy dalej.
Marża odsetkowa netto liczona w relacji do średnich aktywów wyniosła 3,6% (wzrost o 0,3 pkt proc. r/r). Bez uwzględnienia wpływu wakacji kredytowych marża pozostałaby na poziomie zbliżonym do I półrocza 2024 r., podał też bank.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 1 441,29 mln zł wobec 1 188,35 mln zł zysku rok wcześniej.
BNP Paribas Bank Polska jest członkiem międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Aktywa razem banku wyniosły 167,5 mld zł na koniec 2024 r.
