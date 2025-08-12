BNP Paribas BP miał 733,85 mln zł zysku netto w II kw. 2025 r.; 18,8% ROE w I półr.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 473,34 mln zł wobec 1 219,54 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 328,12 mln zł wobec 287,49 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 168,55 mld zł na koniec II kw. 2025 r. wobec 167,54 mld zł na koniec 2024 r.

W I poł. 2025 r. bank miał 1 475,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1 213,57 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska S.A. wypracowała w I półroczu 2025 r. zysk netto w wysokości 1 475 294 tys. zł, o 261 728 tys. zł (tj. o 21,6%) wyższy niż osiągnięty w I półroczu 2024 r. Bez uwzględnienia wpływu wakacji kredytowych zysk netto za I półrocze 2025 r. byłby wyższy o 7,1% r/r. Wynik z działalności bankowej Grupy w analizowanym okresie wyniósł 4 212 172 tys. zł i był wyższy r/r o 574 024 tys. zł, tj. o 15,8% (bez uwzględnienia wpływu wakacji kredytowych byłby wyższy o 9,7% r/r)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"Czynnikiem istotnie wpływającym na poziom wyniku netto Grupy pozostaje wpływ ryzyka prawnego związanego ze sprawami sądowymi dotyczącymi mieszkaniowych kredytów walutowych. W I półroczu 2025 r. obciążył on wyniki Grupy kwotą 314 263 tys. zł (wyższą o 103 491 tys. zł w ujęciu r/r). Dodatkowo, na dzień 30 czerwca 2024 r. rozpoznano pozytywny wpływ na wynik finansowy podatku odroczonego, utworzonego w oparciu o rezerwy na przyszłe wypłaty związane z procesem unieważnienia kredytów w CHF, w kwocie 135 535 tys. zł" - czytamy dalej.