OKI przemeblują rynek

To mniej więcej tyle, ile zarobiły – średnio – fundusze obligacji korporacyjnych przez ostatnich 12 miesięcy, przy czym stopy zwrotu funduszy będą się jeszcze osuwać ze względu na odłożony w czasie spadek oprocentowania posiadanych przez nie obligacji. Mówiąc krótko – samodzielne inwestycje w bezpieczne instrumenty dłużne dadzą taki sam lub lepszy wynik jak powierzenie środków zarządzającym, którzy muszą dwoić się i troić, żeby osiągnąć średnią stopę zwrotu w swojej grupie funduszy.

1615 złotych rocznie będzie można zaoszczędzić, inwestując 100 tys. zł w obligacje firm pod szyldem OKI.

Premia za samodzielne inwestycje w obligacje korporacyjne bez ochrony podatkowej, jaką dadzą OKI, też nie będzie wysoka. Dziś sięgałaby nieco ponad 1,5 pkt proc. brutto, przy czym szacunek ten opiera się na samej różnicy w oprocentowaniu i nie uwzględnia premii widocznej w notowaniach (większość korporacyjnych obligacji notowana jest powyżej nominału).

Innymi słowy, aby sprostać konkurencji ze strony dużych grup bankowych, każde, nawet najmniejsze biuro maklerskie będzie musiało zaoferować OKI także swoim klientom i to bez oglądania się na to, co zrobi konkurencja. Inercja klientów i ich lojalność wobec dostarczyciela usług maklerskich sprawi, że jeśli raz przeniosą środki do OKI, nie będą później odwracać operacji, żeby wrócić do dawnego biura maklerskiego.