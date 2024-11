Jakie kredyty hipoteczne preferują Polacy? Przeważa jedna opcja

Który z banków w tych trudnych warunkach poradził sobie najlepiej? Z analizy „Parkietu” wynika, że liderem w III kwartale był PKO BP, który sprzedał hipoteki o wartości 5,7 mld zł, co dało mu 30 proc. udziału w łącznej sprzedaży.

Taka pozycja PKO BP może nie jest wielkim zaskoczeniem, bo to największy bank w Polsce. Ale warto zauważyć, że w odróżnieniu od większości konkurentów sprzedaż nowych kredytów wzrosła tu o 20–30 proc. w ujęciu kwartalnym i rocznym. Jednym z elementów, które przyciągają klientów do PKO BP może być uruchomienie nowatorskiego produktu – w pełni cyfrowych hipotek. Pilotaż tego programu ruszył w kwietniu, a od września wdrażany jest on dla pierwszej grupy klientów – pracujących na etat singli, którzy chcą kupić mieszkania na rynku wtórnym.

Sporę pulę klientów zgarnęły też ING BSK oraz mBank (po 18 proc.). W przypadku ING BSK oznacza to powrót do jego zwykłej pozycji rynkowej, utraconej w okresie „Bezpiecznego kredytu 2 proc.”, a którego bank nie miał w swojej ofercie. Z kolei w przypadku mBanku można mówić o dużym awansie, bo w ostatnich czterech latach zwykle plasował się poza pierwszą trójką.

Ciekawe, że mBank brał udział w programie „Bk2”, ale nawet po jego zakończeniu udaje się mu sprzedawać coraz więcej kredytów mieszkaniowych. W III kwartale było to aż 3,3 mld zł, czyli o 47 proc. więcej niż w II kwartale.

Za to Pekao bez „Bk2” jakoś specjalnie sobie nie radzi. Rok temu Pekao przyciągał niemal co czwartego klienta chętnego na hipotekę (jego udziały w rynku w III kwartale 2023 r. wynosiły 23 proc.), obecnie zaś – mniej więcej co dziewiątego (11 proc. w III kwartale 2024 r.).