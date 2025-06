https://pbs.twimg.com/media/GuTNu_WXMAA3iZv?format=jpg&name=900x900

Indeks EuroStoxx 50 spadł o 0,8 proc., podczas gdy hiszpański IBEX 35 spadł o 1,5 proc. po komentarzach Trumpa i rosnących napięciach na szczycie NATO.

Globalne rynki nadal monitorują trwające zawieszenie broni między Izraelem a Iranem oraz decyzję NATO w środę o zwiększeniu wydatków na obronę z 2 proc. do 5 proc. produktu krajowego brutto do 2035 r., co spowodowało wzrost europejskich firm zbrojeniowych. W nocy rynki Azji i Pacyfiku w większości spadły, podczas gdy amerykańskie kontrakty terminowe na akcje pozostały stosunkowo niezmienione.

Donald Trump grozi Hiszpanii

Na szczycie w środę członkowie NATO zgodzili się podnieść wydatki na obronę do 5 proc. PKB, w porównaniu z obecnymi 2 proc.. Cel obejmuje 3,5 proc. na podstawowe wydatki wojskowe i 1,5 proc. na infrastrukturę i wsparcie związane z obronnością. Jednak Hiszpania odmówiła poparcia nowego progu, co naraziło jedność szczytu na ryzyko.