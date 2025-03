Indeks S&P 500 wszedł oficjalnie w strefę korekty

Korekta nie musi oznaczać przejścia na rynek niedźwiedzia

Badania głównego stratega rynkowego Carson Group, Ryana Detricka pokazują, że korekty na poziomie 10 proc. zdarzają się dość często. Ale nieczęsto przekładają się na rynek niedźwiedzia, który nastąpiłby, gdyby S&P 500 spadł o 20 proc. od swojego najwyższego poziomu wszech czasów.

Praca Detricka pokazuje, że od II wojny światowej miało miejsce 48 korekt dla S&P 500. Ale tylko 12 z tych korekt przekształciło się w rynki niedźwiedzie, co oznacza, że ​​w 75 proc. przypadków korekta nie przechodzi w rynek niedźwiedzia.

– Może wejdziemy w korektę, ale nie widzimy nadchodzącego rynku niedźwiedzia – powiedział Detrick Yahoo Finance. – Na początku roku po wyborach, niestabilność jest czymś normalnym i to właśnie się dzieje – dodał.

Yardeni Research obniżyło swój cel S&P 500 na koniec 2025 r. z 7000 do 6400 w notatce do klientów w tym tygodniu. Co ciekawe, rozmowa nie wiązała się z obniżeniem prognozy zysków zespołu. Zamiast tego zespół Yardeni po prostu teraz notuje S&P 500 po niższej wycenie niż początkowo oczekiwano.

– Nadal uważamy, że wzrost zysków będzie dobry – powiedział Eric Wallerstein, główny strateg rynkowy Yardeni Research. – Nie zaszło wiele zasadniczych zmian w gospodarce. Raczej niepewność ciąży na wielokrotnościach – uważa.

Czy rząd amerykański zostanie zamknięty?

