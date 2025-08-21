Karol Nawrocki nie godzi się na „wiatrakowy lobbing”. Jest weto i... nowy projekt ustawy

– Polska większość parlamentarna i polski rząd mogą liczyć na akceptację prezydenta, tam, gdzie będą realizowane propozycje, które wspierają mieszkańcy. Jednak tam, gdzie większość parlamentarna nie wsłuchuje się w głos społeczny, jak przy ustawie wiatrakowej, prezydent Polski będzie stawał zawsze po stronie społecznej. W związku z tym ustawa wiatrakowa, która nie spotyka się z dobrym odbiorem społecznym, została zawetowana – powiedział na konferencji prasowej prezydent Karol Nawrocki. Przypomnijmy, że jak wynika z sondażu IBRIS dla "Rzeczpospolitej" większość ankietowanych opowiedziała się za podpisaniem ustawy wiatrakowej wraz z mrożeniem cen energii.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową. Argumenty bezpieczeństwa

Prezydent podkreślił, że jego decyzja wynika nie tylko z faktu, że on nie będzie ulegał żadnemu lobby (w tym wypadku wiatrowemu), ale także wymogom bezpieczeństwa – wojskowego, jak i drogowego.

– Chciałbym też zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, bardzo dla mnie ważną. Moja decyzja wynika też z faktu, że zgadzam się ze stanowiskiem Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Infrastruktury. MON widziało w tej ustawie pewne zagrożenia dla logistyki, dla infrastruktury, dla sił powietrznych, a Ministerstwo Infrastruktury zwracało uwagę na fakt zagrożeń w bezpieczeństwie jazdy samochodowej w okolicach dróg. Jednak te opinie także nie zostały przyjęte w Senacie, gdzie do tej ustawy dopisywano rzeczy, które wskazywały na jasny lobbing środowisk biznesowych, środowisk korporacyjnych, także tych zza naszej zachodniej granicy – powiedział Nawrocki. – Staję po stronie społecznej, a nie po stronie tych, którzy chcą mieszać kwestie cen energii elektrycznej z działaniami lobbingowymi – dodał.

Prezydencki projekt mrożenia cen energii

W ustawie, która została zawetowana, są natomiast rozwiązania, które spotykają się z uznaniem prezydenta. – Jest to w sposób oczywisty kwestia zamrożenia cen energii elektrycznej. Apeluję o to już od początku roku 2025 jeszcze jako kandydat na prezydenta, więc dzisiaj podpisałem także projekt, propozycję, która jest literalnie wyjęta z ustawy, która została zawetowana. Nie zmieniliśmy w Kancelarii Prezydenta ani przecinka w propozycji zamrożenia cen energii. I tak 9 września ma się spotkać Sejm, 24 września ma się spotkać Senat, a ja od 24 września będę w gotowości, żeby podpisać ustawę o zamrożeniu cen energii elektrycznej, a więc przedłużenie tarcz osłonowych – powiedział prezydent.