Karol Nawrocki nie godzi się na „wiatrakowy lobbing”. Jest weto i... nowy projekt ustawy

Prezydent RP Karol Nawrocki wygłasza oświadczenie w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Obok szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki (L) oraz posekretarz stanu w KPRP Karol Rabenda (P)
– Polska większość parlamentarna i polski rząd mogą liczyć na akceptację prezydenta, tam, gdzie będą realizowane propozycje, które wspierają mieszkańcy. Jednak tam, gdzie większość parlamentarna nie wsłuchuje się w głos społeczny, jak przy ustawie wiatrakowej, prezydent Polski będzie stawał zawsze po stronie społecznej. W związku z tym ustawa wiatrakowa, która nie spotyka się z dobrym odbiorem społecznym, została zawetowana – powiedział na konferencji prasowej prezydent Karol Nawrocki. Przypomnijmy, że jak wynika z sondażu IBRIS dla "Rzeczpospolitej" większość ankietowanych opowiedziała się za podpisaniem ustawy wiatrakowej wraz z mrożeniem cen energii.
Prezydent podkreślił, że jego decyzja wynika nie tylko z faktu, że on nie będzie ulegał żadnemu lobby (w tym wypadku wiatrowemu), ale także wymogom bezpieczeństwa – wojskowego, jak i drogowego.
– Chciałbym też zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, bardzo dla mnie ważną. Moja decyzja wynika też z faktu, że zgadzam się ze stanowiskiem Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Infrastruktury. MON widziało w tej ustawie pewne zagrożenia dla logistyki, dla infrastruktury, dla sił powietrznych, a Ministerstwo Infrastruktury zwracało uwagę na fakt zagrożeń w bezpieczeństwie jazdy samochodowej w okolicach dróg. Jednak te opinie także nie zostały przyjęte w Senacie, gdzie do tej ustawy dopisywano rzeczy, które wskazywały na jasny lobbing środowisk biznesowych, środowisk korporacyjnych, także tych zza naszej zachodniej granicy – powiedział Nawrocki. – Staję po stronie społecznej, a nie po stronie tych, którzy chcą mieszać kwestie cen energii elektrycznej z działaniami lobbingowymi – dodał.
Blisko 56 proc. ankietowanych opowiada się za podpisaniem przez prezydenta Karola Nawrockiego nowelizacji ustawy wiatrakowej wraz z mrożeniem cen energii do końca tego roku.
W ustawie, która została zawetowana, są natomiast rozwiązania, które spotykają się z uznaniem prezydenta. – Jest to w sposób oczywisty kwestia zamrożenia cen energii elektrycznej. Apeluję o to już od początku roku 2025 jeszcze jako kandydat na prezydenta, więc dzisiaj podpisałem także projekt, propozycję, która jest literalnie wyjęta z ustawy, która została zawetowana. Nie zmieniliśmy w Kancelarii Prezydenta ani przecinka w propozycji zamrożenia cen energii. I tak 9 września ma się spotkać Sejm, 24 września ma się spotkać Senat, a ja od 24 września będę w gotowości, żeby podpisać ustawę o zamrożeniu cen energii elektrycznej, a więc przedłużenie tarcz osłonowych – powiedział prezydent.
Jak dodał, w tej ustawie były także rozwiązania, nad którymi dzisiaj minister Zbigniew Bogucki i minister Karol Rabenda będą się pochylać razem z branżą biogazową. – Oczywiście wspieramy ten wysiłek i ekspertów, i przedstawicieli branży biogazowej, która także daje możliwość zwiększenia katalogu czy palety odnawialnych źródeł energii. W tych odnawialnych źródłach energii musi być miejsce i dla biogazowni, i oczywiście także dla wiatraków w polskim bilansie energetycznym, i dla czarnego złota, czyli dla polskiego węgla, a w przyszłości dla atomu. A więc dzisiaj odbędzie się spotkanie z ekspertami właśnie z branży biogazowej i przygotujemy konkretne rozwiązania, które, mam nadzieję, będą miały dobry wpływ na polski sektor energii elektrycznej. Przy zawetowaniu tej ustawy poświęciliśmy uwagę tym rozwiązaniom, które uznajemy za dobre, ale nie zgodzę się nigdy na rodzaj szantażu wokół wiatraków i wiązania tego z cenami za energię elektryczną – podkreślił Karol Nawrocki.
Jednocześnie zapowiedział, że zgodnie ze swoją deklaracją w ciągu 100 dni przygotuje również projekt ustawy odnoszący się do cen energii elektrycznej, aby energia elektryczna w Polsce była tańsza o 33 proc. – Nie można jednak łączyć tego z szantażem branży lobbystycznej – dodał prezydent. Najprawdopodobniej ten projekt będzie dotyczył zmian wysokości opłat za emisję CO2 (ETS).
W ustawie o tzw. niskich cenach energii chodzi w istocie o wiatraki. Takiemu szantażowi nie zamierzam się poddawać - powiedział w Polsat News prezydent RP Karol Nawrocki.
Ustawa została przyjęta przez Sejm 6 sierpnia wraz z poprawkami Senatu. Głównym celem miała być liberalizacja dotychczasowych przepisów ws. inwestycji w wiatraki na lądzie. Nowela znosiła wprowadzoną w 2016 r. zasadę 10H i wprowadzała 500 m jako minimalną dopuszczalną odległość nowych turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych pod warunkiem zgody samych mieszkańców i rady gminy. Obecnie jest to 700 m.
Zgodnie z ustawą, to rady gmin miały podejmować decyzje, wyznaczając obszary, w których energetyka wiatrowa będzie rozwijana.
Nowe regulacje przewidywały również fundusz partycypacyjny, który miał stanowić dodatkowe wsparcie bezpośrednio dla mieszkańców. Każdy mieszkający w promieniu 1 km od nowo powstałej turbiny, miał otrzymać pieniądze – maksymalnie 20 tys. zł rocznie, przez cały okres funkcjonowania turbiny wiatrowej.
Oprócz przepisów dotyczących budowy turbin wiatrowych w ustawie znalazł się wprowadzony w trakcie prac sejmowych zapis przedłużający na IV kwartał 2025 r. zamrożenie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh netto. Obecnie mrożenie obowiązuje do końca września.