GPW zapowiada większe wydatki, promocję ETF-ów, ożywienie NC i prace nad AI

59,5 zł - tyle w pierwszej części czwartkowej sesji płacono za jedną akcję GPW. To najwyższy poziom w całej historii giełdy na giełdzie.

Publikacja: 21.08.2025 14:42

GPW zapowiada większe wydatki, promocję ETF-ów, ożywienie NC i prace nad AI

Foto: AdobeStock

Przemysław Tychmanowicz

GPW czuje hossę w pełni. Widać to po wynikach operatora, a także po wycenie akcji GPW na giełdzie. W czwartek kurs spółki w trakcie sesji osiągnął nowy historyczny szczyt, a trzeba pamiętać, że nie tak dawno notowania akcji GPW zostały skorygowane o odcięcie dywidendy.

Pretekstem do nowego rekordu okazały się dane finansowe za II kwartał. W tym okresie GPW zarobiła 57,7 mln zł, czyli o prawie 43 proc. więcej niż rok wcześniej. Przychody osiągnęły poziom 144,1 mln zł i były wyższe o ponad 19 proc. Tymczasem koszty wyniosły 90,6 mln zł, co oznacza wzrost o 8,1 proc.

GPW chce promować ETF-y

Przedstawiciele GPW zapowiedzieli jednak, że kolejne miesiące mogą przynieść wzrost kosztów. – Spodziewamy się, że ze względu na kilka elementów, w tym m.in. intensyfikację prac nad wdrożeniem GPW WATS (prace nad systemem wciąż trwają, a jego start planowany jest na 10 listopada – red.), implementację nowego systemu finansowo-księgowego oraz większe wydatki na promocję rynku, wzrost kosztów w drugiej połowie roku będzie wyższy niż wzrost zanotowany w drugim kwartale – wskazuje Tomasz Bardziłowski, prezes GPW. Giełda chce promować m.in. fundusze ETF. W ostatnich dniach na parkiecie pojawił się ETF dywidendowy od Beta ETF, ale przedstawiciele warszawskiego rynku nie chcą spoczywać na laurach.

– Aktywnie rozmawiamy z nowymi emitentami ETF-ów Mamy nadzieję, że w najbliższych kwartałach pojawią się też pierwsze ETF-y też od innych polskich instytucji finansowych – podkreśla Bardziłowski.

Fundusze ETF rosną w siłę na GPW
Finanse
Fundusze ETF rosną w siłę na GPW

W najbliższych miesiącach GPW zamierza także mocniej przyjrzeć się rynkowi NewConnect. – Chcemy wrócić do organizacji okresowych, rocznych konferencji dotyczących spółek z NewConnect. Omawiamy możliwość, żeby jeszcze w tym roku taka duża konferencja się odbyła. To czego rynkowi NewConnect brakuje najbardziej, to inwestorzy instytucjonalni. Podejmujemy starania i rozmowy na temat tego, jak przyciągnąć ich na NewConnect. Mam nadzieję, że pewne inicjatywy w tym obszarze uda nam się do końca tego roku ogłosić, przynajmniej kierunkowo – podkreśla szef GPW.

GPW zaprzyjaźni się z AI?

Warszawska giełda coraz odważniej patrzy także w stronę sztucznej inteligencji. – Przyszły rok na giełdzie ma być m.in. rokiem AI. Pracujemy nad strategią w tym obszarze, gdzie będziemy wykorzystywać aspekty podniesienia efektywności pracy dzięki rozwiązaniom AI – wskazuje szef GPW.

