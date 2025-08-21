Nowy prezes Cyfrowego Polsatu: mam poczucie komfortu

Andrzej Abramczuk
W czwartek miała miejsce telekonferencja zarządu Cyfrowego Polsatu poświęcona wynikom grupy za II kwartał br. z udziałem powołanego 21 lipca br. nowego prezesa Cyfrowego Polsatu – Andrzeja Abramczuka. Odpowiedział on na kilka pytań mających związek ze sporem o sukcesję w grupie zbudowanej przez Zygmunta Solorza.
Przypomnijmy, że Andrzej Abramczuk zastąpił Mirosława Błaszczyka, którego odwołała fundacja TiVi Foundation. Natomiast Daniel Kaczorowski został przewodniczącym rady nadzorczej w miejsce Zygmunta Solorza. Zmiany te nie zostały do tej pory uwidocznione w Krajowym Rejestrze Sądowym ze względu na protesty pełnomocników Zygmunta Solorza. Pełnomocnik Fundacji TiVi wyjaśniał decyzję o zmianach troską o bezpieczeństwo aktywów grupy.
Oto o co pytaliśmy dziś i jak na pytania odpowiadał zarząd.
Andrzej Abramczuk: – Gdybym nie miał takiego poczucia, nie podjąłbym się tego zadania. Zapewnia go skład zarządu Cyfrowego Polsatu, który jest od lat stabilny.
Andrzej Abramczuk: – Nie odnotowaliśmy takich przypadków. Gdyby była potrzeba poinformowania rynku o tego typu zdarzeniach , zrobimy to.
Andrzej Abramczuk: – Zmiany zaszły, są skuteczne od daty ich wykonania. Postępowania w KRS są dostępne, można je śledzić. Nie przewiduję, aby miało to wpływ na możliwości udziału Polkomtelu w zamówieniach publicznych.
Andrzej Abramczuk: – Nie komentujemy zmian we władzach naszych spółek zależnych.
Z kolei Katarzynę Ostap-Tomann, odpowiedzialną za finanse Cyfrowego Polsatu pytaliśmy o to, czy spór o sukcesję sprawia, iż koszty Cyfrowego Polsatu wzrosły.
Instytucje finansujące grupę Cyfrowy Polsat chcą spotkać się z Zygmuntem Solorzem. Wstrzymują się z decyzjami o nowych kredytach dla grupy – wynika z naszych informacji i lektury pisma miliardera.
Katarzyna Ostap-Tomann
Katarzyna Ostap-Tomann, CFO: – Cyfrowy Polsat ponosi koszty swojej działalności operacyjnej.
Katarzyna Ostap-Tomann: – Nasze główne zadłużenie (…) refinansowaliśmy już kilka razy. Wierzę, że znajdziemy dobry moment, aby się tym zająć. Jeśli chodzi o wiarę banków w naszą grupę, to przed chwilą mieli państwo jej przykład. Sfinansowały inwestycje w naszą farmę Drzeżewo. Rozumiem, że wierzą w naszą firmę, za co im bardzo dziękuję. Ja nie widzę tego typu problemów.