Nowy prezes Cyfrowego Polsatu: mam poczucie komfortu

Andrzej Abramczuk 21 lipca zastąpił na stanowisku prezesa Cyfrowego Polsatu Mirosława Błaszczyka. Tak dziś mówi o swojej pracy w zarządzie i kadrowych roszadach w grupie. Czy spór o sukcesję szkodzi finansom grupy?

Publikacja: 21.08.2025 14:37

Andrzej Abramczuk

Andrzej Abramczuk

Foto: grupapolsatplus.pl

Urszula Zielińska

W czwartek miała miejsce telekonferencja zarządu Cyfrowego Polsatu poświęcona wynikom grupy za II kwartał br. z udziałem powołanego 21 lipca br. nowego prezesa Cyfrowego Polsatu – Andrzeja Abramczuka. Odpowiedział on na kilka pytań mających związek ze sporem o sukcesję w grupie zbudowanej przez Zygmunta Solorza.

Przypomnijmy, że Andrzej Abramczuk zastąpił Mirosława Błaszczyka, którego odwołała fundacja TiVi Foundation. Natomiast Daniel Kaczorowski został przewodniczącym rady nadzorczej w miejsce Zygmunta Solorza. Zmiany te nie zostały do tej pory uwidocznione w Krajowym Rejestrze Sądowym ze względu na protesty pełnomocników Zygmunta Solorza. Pełnomocnik Fundacji TiVi wyjaśniał decyzję o zmianach troską o bezpieczeństwo aktywów grupy.

Oto o co pytaliśmy dziś i jak na pytania odpowiadał zarząd. 

Parkiet/Rzeczpospolita: Pytanie do pana Andrzeja Abramczuka. Podjął się pan funkcji prezesa Cyfrowego Polsatu w sytuacji sporu o sukcesję w grupie. Czy w pana poczuciu ma pan swobodę i komfort podejmowania decyzji w tej sytuacji? Co go zapewnia?

Andrzej Abramczuk: – Gdybym nie miał takiego poczucia, nie podjąłbym się tego zadania. Zapewnia go skład zarządu Cyfrowego Polsatu, który jest od lat stabilny.

Czy zarząd dostaje sygnały niezadowolenia od akcjonariuszy niezaangażowanych w spór właścicielski, dot. zmian w zarządzie i radzie nadzorczej z 21/22 lipca?

Andrzej Abramczuk: – Nie odnotowaliśmy takich przypadków. Gdyby była potrzeba poinformowania rynku o tego typu zdarzeniach , zrobimy to.

KRS nie zarejestrował do tej pory zmian we władzach spółek z grupy (poza Netią) z 21/22 lipca br. Czy brak odzwierciedlenia decyzji korporacyjnych w KRS może lub rodzi dla spółek z grupy – mam na myśli głównie Polkomtel – problemy natury formalnej np. przy starcie w przetargach publicznych?

Andrzej Abramczuk: – Zmiany zaszły, są skuteczne od daty ich wykonania. Postępowania w KRS są dostępne, można je śledzić. Nie przewiduję, aby miało to wpływ na możliwości udziału Polkomtelu w zamówieniach publicznych.

„Puls Biznesu” opisał wydarzenia dot. zmian we władzach spółki PAK PCE. Czy zdaniem zarządu Cyfrowego Polsatu doszło do zmian, czy nie oraz jak obecnie wygląda skład władz spółki PAK PCE? Czy zarząd Cyfrowego Polsatu widzi potrzebę zmian we władzach innych spółek zależnych – których?

Andrzej Abramczuk: – Nie komentujemy zmian we władzach naszych spółek zależnych.

Z kolei Katarzynę Ostap-Tomann, odpowiedzialną za finanse Cyfrowego Polsatu pytaliśmy o to, czy spór o sukcesję sprawia, iż koszty Cyfrowego Polsatu wzrosły.

Katarzyna Ostap-Tomann

Katarzyna Ostap-Tomann

Foto: materiały prasowe

Czy w związku z trwającym sporem o kontrolę nad TiVi Foundation, właścicielem kontrolnego pakietu akcji Cyfrowego Polsatu, Cyfrowy Polsat ponosi koszty obsługi prawnej lub doradczej bądź ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej, których nie ponosiłby w innej sytuacji? Jak wysokie są to koszty?

Katarzyna Ostap-Tomann, CFO: – Cyfrowy Polsat ponosi koszty swojej działalności operacyjnej.

Czy spółka rozpoczęła prace lub rozmowy nt. refinansowania zadłużenia, którego spłata przypada w kolejnych trzech latach? Czy widzą państwo jakiekolwiek zagrożenie w jego odnowieniu, jeśli nie dojdzie do zakończenia sporu właścicielskiego?

Katarzyna Ostap-Tomann: – Nasze główne zadłużenie (…) refinansowaliśmy już kilka razy. Wierzę, że znajdziemy dobry moment, aby się tym zająć. Jeśli chodzi o wiarę banków w naszą grupę, to przed chwilą mieli państwo jej przykład. Sfinansowały inwestycje w naszą farmę Drzeżewo. Rozumiem, że wierzą w naszą firmę, za co im bardzo dziękuję. Ja nie widzę tego typu problemów.

