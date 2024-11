Spada zaufanie niemieckich i francuskich konsumentów

Niemcy obawiają się utraty miejsc pracy

Początkowe nadzieje na ostrożne ożywienie gospodarcze osłabły w ciągu roku, ponieważ wydatki konsumenckie nie wzrosły zgodnie z oczekiwaniami i utrzymywał się spadek w przemyśle, napędzany wciąż wysokimi cenami energii i złymi warunkami dla niemieckiego eksportu na świecie. Koalicja rządząca krajem upadła na początku listopada w wyniku sporu dotyczącego pożyczek publicznych, a zwycięstwo prezydenta-elekta Donalda Trumpa przysporzy przedsiębiorstwom nowych problemów w związku z obiecanymi przez niego cłami na import zagraniczny.

Prognozy wzrostu zostały zrewidowane w dół, a Komisja Europejska spodziewa się obecnie skurczenia się gospodarki w tym roku. Z badania wynika, że ​​Niemcy już czwarty miesiąc z rzędu nabrali bardziej pesymistycznego podejścia do gospodarki.

W szczególności rosną obawy związane z utratą miejsc pracy, powiedział Rolf Buerkl, ekspert ds. konsumentów w NIM. Dzieje się tak w związku z niedawno ogłoszonymi redukcjami zatrudnienia w Niemczech w Thyssenkrupp i Ford oraz groźbą zamknięcia fabryk w Volkswagenie.

– Rosną obawy o bezpieczeństwo miejsc pracy w Niemczech. Powodem tego są z pewnością zwolnienia zgłaszane przez przemysł i przenoszenie produkcji za granicę. Ponadto w ostatnim czasie wzrosła liczba upadłości – stwierdził Buerkl. – Krótko mówiąc, klimat konsumencki pozostaje zły – dodał.

Szansa na obniżkę stóp procentowych EBC

Badanie wykazało również gwałtowny spadek oczekiwań dochodowych i spadek skłonności do zakupów w okresie poprzedzającym sezon zakupów bożonarodzeniowych. Niemcy odnotowali w tym roku wysoki wzrost płac, ale oczekuje się, że w 2025 r. nastąpi jego ponowny spadek. Wzrosła także skłonność konsumentów do oszczędzania, która wskazuje, że konsumenci unikają aktywności ekonomicznej. Niemieccy konsumenci są także bardziej pesymistyczni co do rozwoju ogólnej sytuacji gospodarczej. Oczekuje się, że konsumpcja prywatna, dostarczająca około połowy PKB Niemiec, spadnie w czasie, gdy gospodarka kraju już stara się uniknąć recesji, a sektor eksportowy stoi w obliczu poważnych niepowodzeń w miarę rosnących obaw, że przyszła administracja USA może zastosować cła handlowe na towary europejskie.