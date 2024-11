Niemiecka gospodarka potrzebuje 288 tys. imigrantów rocznie

Do 2040 r. może być potrzebnych nawet 368 000 imigrantów rocznie

Aby sprostać potrzebom przyszłego rynku pracy i zapobiec zmniejszeniu się potencjalnej siły roboczej, do 2040 r. co roku będzie potrzebnych około 288 000 pracowników międzynarodowych. Podstawą tego obliczenia jest aktualna prognoza zapotrzebowania na pracę do 2040 r. sporządzona przez IAB i Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego (BIBB), zapotrzebowanie na 44,3 mln pracowników lub odpowiadający im potencjał siły roboczej (podaż pracowników, w tym bezrobotnych i „ukryta rezerwa”) zakłada 45,7 mln osób.

– Odejście pokolenia wyżu demograficznego z rynku pracy wiąże się z dużymi wyzwaniami – stwierdziła Susanne Schultz, ekspert ds. migracji w firmie Bertelsmann.

Schultz stwierdził, że należy dalej rozwijać i zwiększać wewnętrzny potencjał Niemiec, ale także, że „ta zmiana demograficzna wymaga imigracji”.

Drugi model projekcji, oparty na bardziej pesymistycznych danych, podaje, że do 2040 r. można będzie potrzebować aż 368 000 pracowników-imigrantów rocznie, a następnie do 2060 r. liczba ta spadnie do 270 000 rocznie

– Oczywiście priorytetem należy nadać rozwój krajowej siły roboczej – zarówno miejscowej, jak i tych, którzy już imigrowali – oraz zwiększenie udziału w rynku pracy. Jednak samo to nie będzie w stanie pokryć przyszłego zapotrzebowania na siłę roboczą do roku 2040 – powiedziała Schultz. W tym kontekście zwraca uwagę, że zreformowana ustawa o imigracji wykwalifikowanych pracowników oferuje nowe możliwości pracownikom zainteresowanym Niemcami, ale nie pojawią się one bez silnej kultury powitania we władzach, firmach i gminach oraz długoterminowych perspektyw pobytu.

W 2023 r. zreformowano niemieckie przepisy dotyczące migracji zarobkowej, aby ułatwić i uatrakcyjnić wykwalifikowanym pracownikom zagranicznym zajmowanie stanowisk w Niemczech, a minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser obiecała „najnowocześniejsze prawo imigracyjne na świecie”.