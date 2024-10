Nastroje niemieckich konsumentów poprawiają się, ale pozostają „wyjątkowo niskie”

Spadająca inflacja w połączeniu z zauważalnym wzrostem płac w wielu sektorach przyczyniła się do poczucia wzrostu realnych dochodów konsumentów. Również emeryci odnotowują realny wzrost dochodów, co w ostatnich latach było rzadkością w obliczu wysokiej inflacji.

Poprawa perspektyw dochodów pozytywnie wpłynęła na chęć konsumentów do dokonywania zakupów, która wzrosła o 2,2 punktu do -4,7 punktu, co stanowi najwyższy poziom od marca 2022 r.

Sugeruje to ostrożną, choć rosnącą skłonność do wydawania pieniędzy. Jednak pomimo tej poprawy chęć zakupów pozostaje znacznie poniżej poziomu sprzed kryzysu, a wszelkie nowe wstrząsy gospodarcze mogą szybko ostudzić entuzjazm konsumentów.

Oczekiwania gospodarcze pogarszają się w obliczu obaw przed recesją

Choć optymizm konsumentów wykazuje oznaki ożywienia, obawy dotyczące trajektorii gospodarczej Niemiec pozostają. Oczekiwania gospodarcze wśród konsumentów spadły trzeci miesiąc z rzędu, odnotowując umiarkowany spadek o 0,5 punktu, w związku z czym wskaźnik oczekiwań gospodarczych osiągnął niemal płaski poziom 0,2 punktu – najniższy od marca 2024 r.

Niemiecki rząd obniżył niedawno swoją prognozę wzrostu na 2024 r., prognozując obecnie spadek PKB o 0,2 proc., co podkreśla te stłumione oczekiwania gospodarcze.