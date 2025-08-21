Firmy
Notowania

Szef Legimi zakłada rychłą stabilizację

Kryzysowa sytuacja z października ub.r. nadal odbija się rykoszetem na wynikach książkowej platformy. Jej prezes widzi i plusy.

Publikacja: 21.08.2025 06:00

Mikołaj Małaczyński, prezes i akcjonariusz Legimi, przekonuje, że warto brać pod uwagę pozafinansowe

Mikołaj Małaczyński, prezes i akcjonariusz Legimi, przekonuje, że warto brać pod uwagę pozafinansowe wskaźniki. Fot. mpr

Foto: Exclusive

Urszula Zielińska

Stabilizacji wskaźnika rezygnacji (ang. churn) oraz liczby użytkowników w II półroczu spodziewa się Mikołaj Małaczyński, prezes i akcjonariusz Legimi, spółki prowadzącej internetową platformę z książkami udostępnianymi subskrybentom.

Koszty i korzyści

