Korekta CI Games

W środę po południu za akcję CI Games trzeba było zapłacić 2,9 zł po spadku o niemal 8 proc. Uwagę zwracał wysoki wolumen obrotu rzędu kilku milionów złotych.
W tym roku notowania mają już za sobą mocną zwyżkę: stopa zwrotu z akcji od stycznia przekracza 100 proc.
Kryzysowa sytuacja z października ub.r. nadal odbija się rykoszetem na wynikach książkowej platformy. Jej prezes widzi i plusy.
Notowania studia w tym roku poruszają się w mocnym trendzie wzrostowym. Dziś jednak inwestorzy wyprzedają akcje. Co się dzieje?
Wojna o sukcesję w imperium Zygmunta Solorza ożywa. Założyciel Polsatu i jego syn nie widnieją już w tabeli akcjonariuszy kluczowej spółki. Prawnik miliardera przestrzega przed sankcjami za personalne zmiany. Na Ostrobramskiej twierdzą, że zakazy nie dotarły.
Rzeszowska spółka podrożała już w tym roku ponaddwukrotnie. W jej akcjonariacie doszło do dużych przetasowań, a teraz właściciela zmienia firma z grupy. Jak to wszystko wpływa na wycenę akcji Asseco?
Biotechnologiczna firma opublikowała końcowe wyniki badania leku na atopowe zapalenie skóry u psów. Wyniki napawają optymizmem.
20 sierpnia rusza Gamescom. Wybiera się na niego spora reprezentacja rodzimych firm. Wśród nich CD Projekt, 11 bit studios, Bloober Team czy One More Level. Zaskoczą graczy oraz inwestorów?