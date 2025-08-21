Korekta CI Games

W środę po południu za akcję CI Games trzeba było zapłacić 2,9 zł po spadku o niemal 8 proc. Uwagę zwracał wysoki wolumen obrotu rzędu kilku milionów złotych.

W tym roku notowania mają już za sobą mocną zwyżkę: stopa zwrotu z akcji od stycznia przekracza 100 proc.