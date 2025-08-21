Polacy popierają liberalizację ustawy wiatrakowej mrożącej ceny prądu

Prezydent ma jeszcze tylko kilka dni na podjęcie decyzji, co dalej z ustawą liberalizującą zasady lokowania wiatraków na lądzie wraz z mrożeniem cen energii do końca roku. Ustawa została przyjęta przez Sejm 6 sierpnia wraz z poprawkami Senatu. Termin 21 dni, jak przewiduje prawo na podjęcie decyzji, wkrótce mija, ale mimo braku decyzji prezydenta, można już teraz spodziewać się, że Karol Nawrocki tej ustawy nie podpisze. Jak wynika z sondażu, ankietowani jednak w większości opowiadają się za podpisaniem tej ustawy.