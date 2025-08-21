Polacy popierają liberalizację ustawy wiatrakowej mrożącej ceny prądu

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Rozwój energetyki wiatrowej może realnie obniżać koszty zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przemyśle. Fot. shutterstock
Prezydent ma jeszcze tylko kilka dni na podjęcie decyzji, co dalej z ustawą liberalizującą zasady lokowania wiatraków na lądzie wraz z mrożeniem cen energii do końca roku. Ustawa została przyjęta przez Sejm 6 sierpnia wraz z poprawkami Senatu. Termin 21 dni, jak przewiduje prawo na podjęcie decyzji, wkrótce mija, ale mimo braku decyzji prezydenta, można już teraz spodziewać się, że Karol Nawrocki tej ustawy nie podpisze. Jak wynika z sondażu, ankietowani jednak w większości opowiadają się za podpisaniem tej ustawy.
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Burmistrz gminy Kozienice wydał nie zbędą decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych przed rozpoczęciem budowach dwóch bloków gazowych przez Eneę.
Polska Grupa Energetyczna w przeciwieństwie do innych konkurentów z polskiego rynku energetycznego wyklucza z przetargu na budowę nowych elektrowni gazowych firmy z Turcji, a także Chin i Kazachstanu.
Prezes koreańskiego giganta atomowego Korea Hydro & Nuclear Power Co. (KHNP) potwierdził, że firma kończy swoją działalność w Polsce. Na decyzję wpłynęła umowa z amerykańską firmą energetyczną Westinghouse w sprawie sporu o własność intelektualną dotyczącą technologii i podziału rynku europejskiego. Polski rząd nie wyklucza jednak współpracy z Koreańczykami w przyszłości.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaproponowało na kolejne lata znacznie wyższy poziom obowiązku OZE, niż obecnie. Spotkało się to z dużą krytyką innych resortów oraz części spółek.
Najnowocześniejsza elektrociepłownia w Polsce z Grupy PGE w Siechnicach pod Wrocławiem będzie ostatecznie droższa o blisko 160 mln zł. Kogeneracja zawarła w tej sprawie porozumienie z wykonawcą.
Minister energii Miłosz Motyka proponuje przywrócenie obowiązkowej sprzedaży ponad połowy produkcji koncernów energetycznych poprzez Towarową Giełdę Energii lub inne specjalne platformy. Nowelizacja ustawy o prawie energetycznym zakłada również zwiększenie tzw. obliga na gaz do poziomu 85 proc.