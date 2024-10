Niemiecka gospodarka hamuje. Jak to wpłynie na firmy z Polski?

Udział Niemiec w eksporcie w okresie styczeń–sierpień 2024 r. spadł rok do roku o 1,2 pkt proc., do 27 proc., a w imporcie o 0,4 pkt proc., do 19,6 proc. – wynika z najnowszych danych GUS. Wpisują się one w obserwowany już od kilku kwartałów niepokojący obraz niemieckiej gospodarki.

Dlaczego Niemcy słabną