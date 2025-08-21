Rynki
Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 21.08.2025

Wyniki półroczne Orlenu i Dino, produkcja przemysłowa, budownictwo i ceny produkcji w lipcu, wskaźniki sierpniowej koniunktury w największych zachodnich gospodarkach. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.

Publikacja: 21.08.2025 03:00

Kraj

ORLEN – wyniki za I półrocze

DINO POLSKA – wyniki za I półrocze

MO-BRUK – wyniki za I półrocze

FORTE – wyniki za I kwartał roku obrotowego zakończony w czerwcu

POLENERGIA – wyniki za I półrocze

VRG – wyniki za I półrocze

PROTEKTOR – NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej

KLABATER – NWZA w sprawie zmiany składu rady nadzorczej i statutu spółki

VAKOMTEK – NWZA w sprawie emisji akcji, powołania nowego zarządu i składu rady nadzorczej oraz zmiany nazwy i siedziby spółki 

SOFTWARE MANSION – pierwsze notowanie na NewConnect 12 500 akcji serii C, 19 263 serii D i 49 932 serii I

MCI CAPITAL – pierwszy dzień notowania na Catalyst 70 000 obligacji serii W1 o wartości nominalnej 1000 zł każda

GUS – przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w lipcu

GUS – produkcja przemysłowa w lipcu

GUS – ceny produkcji w lipcu

GUS – budownictwo w lipcu

Świat

USA – PMI dla przemysłu w sierpniu, PMI dla sektora usług w sierpniu, sprzedaż domów na rynku wtórnym w lipcu, indeks wskaźników

wyprzedzających Conference Board w lipcu, tygodniowe wnioski o zasiłki dla bezrobotnych

Japonia – PMI dla przemysłu w sierpniu

Strefa euro – PMI dla przemysłu w sierpniu, PMI dla sektora usług w sierpniu

Niemcy – PMI dla przemysłu w sierpniu, PMI dla sektora usług w sierpniu

Francja – PMI dla przemysłu w sierpniu, PMI dla sektora usług w sierpniu

Wielka Brytania – PMI dla przemysłu w sierpniu, PMI dla sektora usług w sierpniu

