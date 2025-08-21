Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 21.08.2025

ORLEN – wyniki za I półrocze
DINO POLSKA – wyniki za I półrocze
MO-BRUK – wyniki za I półrocze
FORTE – wyniki za I kwartał roku obrotowego zakończony w czerwcu
POLENERGIA – wyniki za I półrocze
VRG – wyniki za I półrocze
PROTEKTOR – NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej
KLABATER – NWZA w sprawie zmiany składu rady nadzorczej i statutu spółki
VAKOMTEK – NWZA w sprawie emisji akcji, powołania nowego zarządu i składu rady nadzorczej oraz zmiany nazwy i siedziby spółki
SOFTWARE MANSION – pierwsze notowanie na NewConnect 12 500 akcji serii C, 19 263 serii D i 49 932 serii I
MCI CAPITAL – pierwszy dzień notowania na Catalyst 70 000 obligacji serii W1 o wartości nominalnej 1000 zł każda
GUS – przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w lipcu
GUS – produkcja przemysłowa w lipcu
GUS – ceny produkcji w lipcu
GUS – budownictwo w lipcu
USA – PMI dla przemysłu w sierpniu, PMI dla sektora usług w sierpniu, sprzedaż domów na rynku wtórnym w lipcu, indeks wskaźników
wyprzedzających Conference Board w lipcu, tygodniowe wnioski o zasiłki dla bezrobotnych
Japonia – PMI dla przemysłu w sierpniu
Strefa euro – PMI dla przemysłu w sierpniu, PMI dla sektora usług w sierpniu
Niemcy – PMI dla przemysłu w sierpniu, PMI dla sektora usług w sierpniu
Francja – PMI dla przemysłu w sierpniu, PMI dla sektora usług w sierpniu
Wielka Brytania – PMI dla przemysłu w sierpniu, PMI dla sektora usług w sierpniu