Kolejne ostrzeżenie dla Francji przed wysokim zadłużeniem

Czytaj więcej Wykres Dnia Europa potrzebuje większej konsolidacji banków. Zrobi to UniCredit? Rozdrobnionemu europejskiemu rynkowi bankowemu brakuje skali i konkurencyjności. JP Morgan jest większy niż łączna kapitalizacja rynkowa 10 największych banków w Europie.

Deficyt budżetowy podważa wiarygodność Francji w Europie

Finanse Francji znajdują się pod ścisłą obserwacją, ponieważ plany prezydenta Emmanuela Macrona dotyczące ograniczenia deficytu budżetowego wielokrotnie nie powiodły się. Dodatkową niepewność dodała jego decyzja o rozpisaniu przedterminowych wyborów w czerwcu, co zaciemniło perspektywy polityki we Francji, pozostawiając ją z rządem mniejszościowym, który z łatwością mógłby zostać obalony przez parlament.

Inwestorzy zareagowali sprzedażą francuskich aktywów, podnosząc premię, jaką kraj płaci za swoje 10-letnie zadłużenie w stosunku do Niemiec, do ponad 80 punktów bazowych z poniżej 50 na początku tego roku. Premia ta spadła w ostatnich dniach do 71 punktów bazowych, ponieważ perspektywa szybszych obniżek stóp procentowych pomaga zadłużonym krajom, takim jak Francja i Włochy, osiągać lepsze wyniki.

To bardzo niepożądane: deficyt w tym roku podważa naszą wiarygodność w Europie – powiedział w sobotę prezes Banku Francji Francois Villeroy de Galhau w radiu France Inter. – Podważa to również naszą wiarygodność na rynkach.

– Przed czerwcem byliśmy znacznie bliżej Niemiec pod względem stóp procentowych – stwierdził. – Rozpiętość wynosiła około pół punktu procentowego. Dziś jesteśmy niestety znacznie bliżej Włoch. Do Włoch tracimy niecałe pół punktu. To właśnie musimy naprawić. I to jest zbiorowa wiarygodność – podsumował.