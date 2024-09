Europa potrzebuje większej konsolidacji banków. Zrobi to UniCredit?

Transgraniczne fuzje i przejęcia to skomplikowana sprawa polityczna, o czym UniCredit dobrze wie, biorąc pod uwagę wcześniejsze próby przejęcia Commerzbanku. Ale tym razem nastroje są inne. Coraz częściej uznaje się, że Europa cierpi na skutek konkurencyjności ze względu na rozdrobniony rynek bankowy i kredytodawców pozbawionych skali.

Fakt, że UniCredit kupił połowę swoich udziałów od rządu niemieckiego, który boryka się z trudnościami od kryzysu finansowego w 2009 r. sugeruje, że propozycje banku mogą nie być niepożądane. Dyrektor naczelny Commerzbanku Manfred Knof powiedział we wtorek, że nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję po wygaśnięciu jego kontraktu w grudniu 2025 r., a grupa jest najwyraźniej otwarta na dyskusje na temat ewentualnego połączenia. Zakładając, że gwiazdy będą sprzyjać UniCredit, Commerzbank byłby dobrym celem.

UniCredit będzie lepszym właścicielem Commerzbanku

Włoską grupę z łatwością stać na to, biorąc pod uwagę nadwyżkę kapitału i niewymagającą wycenę Commerzbanku. Niemiecki pożyczkodawca jest wart jedynie połowę wartości księgowej własnego kapitału własnego. Oznacza to, że nawet gdyby UniCredit ostatecznie zaoferował 30-proc. premię w stosunku do wtorkowej ceny zamknięcia za pozostałe akcje – przy całkowitych nakładach wynoszących 19 miliardów euro – i zapłacił około połowę tej kwoty w gotówce, wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 połączonego podmiotu nadal wyniósłby zdecydowanie powyżej 13 proc.

UniCredit, właściciel HVB ​​w Niemczech, również ma potencjał, aby wydobyć synergie z transakcji. Mogą one wynieść 20 proc. podstawy kosztów celu, uważa Andrea Filtri z Mediobanca, 720 mln euro po opodatkowaniu. Jeśli dodać to do jednostkowego dochodu netto Commerzbanku za 2025 rok wynoszącego 2,5 miliarda euro, zysk wzrośnie do 3,2 miliarda euro. Oznaczałoby to prawie 17-proc. zwrot z inwestycji UniCredit o wartości 19 miliardów euro.

Co więcej, UniCredit powinien być w stanie lepiej zarządzać Commerzbankiem, jeśli wskaźnik kosztów i dochodów HVB – który wynosi 40 proc., czyli jest o około 15 punktów procentowych niższy niż Commerzbanku – jest jakąkolwiek wskazówką.