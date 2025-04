Czytaj więcej Gospodarka światowa Amerykańskie taryfy to największy szok handlowy w historii Niepewność związana ze zmianami polityki administracji Trumpa może spowodować recesję, wszelkie zaś zmiany polityki mogą wyrządzić więcej szkody niż pożytku – uważa Paul Krugman, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Xi kontra Trump – walka podobieństw

W przypadku Xi Jinpinga Trump staje naprzeciw równie zadziornej postaci. Jeszcze przed objęciem władzy Xi ostro skrytykował „obcokrajowców z pełnymi brzuchami i niczym lepszym do roboty”, którzy mieli czelność krytykować Chiny. Wielokrotnie wyrażał przekonanie, że epoka amerykańskiej dominacji zbliża się do końca, w dużej mierze z powodu kapitalistycznych nadużyć gospodarki zorientowanej na konsumpcję, którą USA chcą narzucić Chinom.

Podczas gdy administracja Trumpa jest podzielona na frakcje i tworzy chaos, Xi skupił się na stabilności. Zniósł ograniczenia kadencji w 2018 r. i wykorzystał niekończące się represje wobec korupcji, aby scentralizować władzę w większym stopniu niż jakikolwiek inny przywódca od czasów Mao. Do najwyższego kierownictwa partii wprowadził urzędników doświadczonych w propagandzie i służbach bezpieczeństwa, którzy za priorytet uznali uodpornienie Chin na ryzyko masowego sprzeciwu – pisze The Wall Street Journal.

– Chińskie społeczeństwo ma niewiarygodnie wysoką odporność na ból – powiedział Yasheng Huang, profesor ekonomii globalnej w MIT Sloan School of Management i autor książki Statism with Chinese Characteristics.

– Istnieje jeden scenariusz, w którym stabilność ulega załamaniu, a jest to scenariusz, w którym dochodzi do poważnego rozłamu wśród najwyższych przywódców, jak miało to miejsce w 1989 r. – powiedział Huang, odnosząc się do wewnętrznych podziałów partyjnych w związku z protestami prodemokratycznymi na placu Tian’anmen w tym roku. Według Huanga Chiny są teraz bardziej oddalone od takiego rozłamu niż w jakimkolwiek innym momencie od początku ery reform po Mao w 1978 r.