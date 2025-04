Amerykańskie taryfy to największy szok handlowy w historii

Zmiany w polityce handlowej administracji Trumpa wywołały obawy o recesję. Ale cła nie powodują recesji. Jak podkreśla w wywiadzie dla banku Goldman Sachs Paul Krugman, laureat Nagrody Nobla w 2008 r. w dziedzinie nauk ekonomicznych za pracę nad handlem międzynarodowym i geografią ekonomiczną, profesorem Graduate Center na City University of New York, cła zmniejszają wydajność, podnoszą koszty utrzymania i motywują ludzi do kupowania mniejszej liczby towarów importowanych, ale ci mogą kupować więcej towarów krajowych. – Tak więc, chociaż cła mają zazwyczaj nieprzyjemne skutki, zwykle nie prowadzą do załamania popytu, które spowodowałoby recesję – stwierdza Krugman. Przykładem jest Wielka Brytania, która wyszła z II wojny światowej z niedoborem dolarów i utrzymywała środki protekcjonistyczne przez całe lata 50., w tym cła wynoszące około 25 proc. – Środki te niewątpliwie sprawiły, że kraj stał się mniej wydajny i biedniejszy, niż byłby w przeciwnym razie, ale bezrobocie pozostało niezwykle niskie, a wzrost gospodarczy dodatni przez cały ten okres – mówi profesor.