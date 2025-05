Rynki cieszą się z rozejmu Pekinu z Waszyngtonem

USA i Chiny zgodziły się podczas negocjacji w Genewie na wzajemne obniżenie karnych ceł o 115 pkt proc. na 90 dni – ogłosił Scott Bessent, amerykański sekretarz skarbu. Amerykańskie karne cła na produkty z Chin wynosiły dotychczas aż 145 proc., a chińskie na towary ze Stanów Zjednoczonych 125 proc. W wyniku rozejmu handlowego chińskie karne cło zostanie obniżone do 10 proc., a amerykańskie do 30 proc. Dlaczego nie do 10 proc.? Bo nadal będzie obowiązywało 20-proc. cło nałożone jako kara za to, że Chiny nie zablokowały napływu fentanylu do USA. Jest jednak nadzieja, że również „fentanylowe” cło zostanie zniesione. Bessent stwierdził bowiem, że rozmowy dotyczące współpracy z Chinami w sprawie powstrzymania napływu tego narkotyku „są na dobrej ścieżce”.