Donald Trump straszy gigantycznym cłem na chipy. „Produkujcie w USA”

Donald Trump wymusza inwestycje w USA, a opornych strarszy wysokimi cłąmi
– Zamierzamy nałożyć bardzo wysokie cło na chipy i półprzewodniki. Ale dobra wiadomość dla firm takich jak Apple jest taka, że jeśli budujecie w Stanach Zjednoczonych lub zobowiązaliście się bez wątpliwości do budowy w USA, nie będzie żadnych opłat – zapowiedział prezydent USA Donald Trump.
Uwagi te padły po tym, jak Donald Trump pochwalił zobowiązanie Apple do zainwestowania kolejnych 100 miliardów dol. w USA w ciągu najbliższych czterech lat, ponad 500 miliardów dol., które gigant technologiczny obiecał już wcześniej.
Trump sygnalizował wcześniej, że cła na półprzewodniki mogą zostać wprowadzone już w przyszłym tygodniu.
Kilku czołowych producentów chipów, w tym Taiwan Semiconductor, Nvidia i GlobalFoundries, już zobowiązało się do produkcji niektórych swoich wyrobów w USA. Nie są sami: od 2020 roku ogłoszono w USA ponad 130 projektów o łącznej wartości 600 miliardów dol., wylicza Semiconductor Industry Association. TSMC, największa na świecie firma kontraktowa produkująca chipy, zobowiązała się do zainwestowania w sumie 165 miliardów dolarów w produkcję w USA. Nvidia, najcenniejsza firma na świecie, ogłosiła w kwietniu, że planuje wydać 500 miliardów dolarów na infrastrukturę AI w USA w ciągu najbliższych czterech lat. GlobalFoundries w czerwcu zobowiązało się do zainwestowania 16 miliardów dolarów w rozbudowę produkcji półprzewodników w zakładach w Nowym Jorku i Vermont. Również w czerwcu Texas Instruments ogłosiło zwiększenie inwestycji o 60 miliardów dolarów w siedem fabryk chipów w USA. Firma ma wśród swoich klientów Apple, Forda, Medtronic, Nvidię i SpaceX.
Akcje części azjatyckich producentów chipów rosły więc podczas czwartkowej sesji. Papiery TSMC zyskiwały 4 proc. Akcje Samsung Electronics rosły o 2,5 proc., a SK Hynix zyskiwały 3 proc. Papiery Tokyo Electron, czołowego japońskiego producenta chipów, początkowo spadały o 5 proc., ale zamknęły się 2,5 proc. na minusie.
- Chociaż akcje japońskich spółek wytwarzających sprzęt do produkcji półprzewodników mogły na początku się zachwiać z powodu szokującego nagłówka „100 proc. ceł”, ten ruch może być pozytywny dla branży, biorąc pod uwagę liczbę japońskich urządzeń do produkcji chipów, które są niezbędne dla większości producentów chcących zwiększyć produkcję w USA – uważa Andrew Jackson, szef strategii akcji japońskich w ORTUS Advisors.
Firma kierowana przez Tima Cooka, na skutek wojny celnej z Chinami, przenosi produkcję iPhone’ów z Chin do Indii. Ale dla Białego Domu to za mało. Prezydent żąda, by sprzęt sprzedawany w Ameryce był tam też produkowany.