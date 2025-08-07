Gospodarka
Notowania

Donald Trump straszy gigantycznym cłem na chipy. „Produkujcie w USA”

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział nałożenie na półprzewodniki cła wynoszącego 100 proc. Zwolnione z niego mają być jednak firmy produkujące chipy w Stanach Zjednoczonych.

Publikacja: 07.08.2025 09:43

Donald Trump wymusza inwestycje w USA, a opornych strarszy wysokimi cłąmi

Donald Trump wymusza inwestycje w USA, a opornych strarszy wysokimi cłąmi

Foto: Reuters

Hubert Kozieł

– Zamierzamy nałożyć bardzo wysokie cło na chipy i półprzewodniki. Ale dobra wiadomość dla firm takich jak Apple jest taka, że jeśli budujecie w Stanach Zjednoczonych lub zobowiązaliście się bez wątpliwości do budowy w USA, nie będzie żadnych opłat – zapowiedział prezydent USA Donald Trump.

Uwagi te padły po tym, jak Donald Trump pochwalił zobowiązanie Apple do zainwestowania kolejnych 100 miliardów dol. w USA w ciągu najbliższych czterech lat, ponad 500 miliardów dol., które gigant technologiczny obiecał już wcześniej.

Trump sygnalizował wcześniej, że cła na półprzewodniki mogą zostać wprowadzone już w przyszłym tygodniu.

Czytaj więcej

Piotr Kuczyński z DI Xelion
Inwestycje
Piotr Kuczyński, DI Xelion: Deal UE - USA to żadne zwycięstwo

Które spółki mogą uniknąć podwyżki amerykańskiego cła na półprzewodniki?

Kilku czołowych producentów chipów, w tym Taiwan Semiconductor, Nvidia i GlobalFoundries, już zobowiązało się do produkcji niektórych swoich wyrobów w USA. Nie są sami: od 2020 roku ogłoszono w USA ponad 130 projektów o łącznej wartości 600 miliardów dol., wylicza Semiconductor Industry Association. TSMC, największa na świecie firma kontraktowa produkująca chipy, zobowiązała się do zainwestowania w sumie 165 miliardów dolarów w produkcję w USA. Nvidia, najcenniejsza firma na świecie, ogłosiła w kwietniu, że planuje wydać 500 miliardów dolarów na infrastrukturę AI w USA w ciągu najbliższych czterech lat. GlobalFoundries w czerwcu zobowiązało się do zainwestowania 16 miliardów dolarów w rozbudowę produkcji półprzewodników w zakładach w Nowym Jorku i Vermont. Również w czerwcu Texas Instruments ogłosiło zwiększenie inwestycji o 60 miliardów dolarów w siedem fabryk chipów w USA. Firma ma wśród swoich klientów Apple, Forda, Medtronic, Nvidię i SpaceX.

Czytaj więcej

Jędrzej Janiak, dyr. ds. doradztwa inwestycyjnego, F-Trust
Okiem eksperta
Półprzewodniki dają sygnał – umiarkowany optymizm dla rynku

Akcje części azjatyckich producentów chipów rosły więc podczas czwartkowej sesji. Papiery TSMC zyskiwały 4 proc. Akcje Samsung Electronics rosły o 2,5 proc., a SK Hynix zyskiwały 3 proc. Papiery Tokyo Electron, czołowego japońskiego producenta chipów, początkowo spadały o 5 proc., ale zamknęły się 2,5 proc. na minusie.

- Chociaż akcje japońskich spółek wytwarzających sprzęt  do produkcji półprzewodników mogły na początku się zachwiać z powodu szokującego nagłówka „100 proc. ceł”, ten ruch może być pozytywny dla branży, biorąc pod uwagę liczbę japońskich urządzeń do produkcji chipów, które są niezbędne dla większości producentów chcących zwiększyć produkcję w USA – uważa Andrew Jackson, szef strategii akcji japońskich w ORTUS Advisors.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: parkiet.com

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Donald Trump ekonomia Cła Donalda Trumpa
Mark Carney i Donald Trump
Wojna celna Trumpa
Trump grozi Kanadzie 35-procentowym cłem
Esencja, czyli apartamenty premium w historycznym śródmieściu Gdańska
Materiał Promocyjny
Esencja, czyli apartamenty premium w historycznym śródmieściu Gdańska
Prezydent USA Donald Trump
Wojna celna Trumpa
Donald Trump uderza w UE. „Do tej pory była nadzieja, że on tylko gra, że to blef”
Tim Cook, dyrektor generalny Apple, podczas 60. inauguracji prezydenckiej w rotundzie Kapitolu Stanó
Wojna celna Trumpa
Donald Trump bije w Apple. Grozi potężnymi cłami
Donald Trump
Wojna celna Trumpa