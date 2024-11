Czytaj więcej Technologie Shoper podkręcił tempo. Rok będzie rekordowy Technologiczna spółka rośnie znacznie szybciej niż rynek i konkurencja. Czy rynek już zdyskontował dobre wyniki i perspektywy grupy?

Jakie wyniki ma Shoper?

Przychody spółki w III kwartale wyniosły 47,4 mln zł, co oznacza wzrost o 27 proc. względem analogicznego okresu poprzedniego roku. Były zgodne z oczekiwaniami analityków. Zysk operacyjny wzrósł rok do roku o ponad 36 proc. do 10,2 mln zł, ale był o kilka procent niższy od konsensusu. Analogicznie z zyskiem netto. Natomiast rok do roku (zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) wzrósł o 44 proc. do 7,8 mln zł.

Shoper podkreśla, że jego klienci odnotowali znaczące wzrosty sprzedażowe. GMV w segmencie „sklepy” w III kwartale wyniosło 2,6 mld zł (rosnąc o 30 proc.), podczas gdy GMV „omnichannel” (sprzedaż wielokanałowa) urosło o 61 proc. do 3,6 mld zł.

Narastająco, w trakcie 9 miesięcy 2024 r. przychody Shopera wyniosły 137,7 mln zł (+26 proc.)., skorygowana EBITDA 46,2 mln zł (+30 proc.), a skorygowany zysk netto 27,2 mln zł (+31 proc.).