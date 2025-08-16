Wyprzedaż akcji na giełdzie w Moskwie. Ogromne rozczarowanie inwestorów

W oczekiwaniu na spotkanie na Alasce rosyjski parkiet aktywnie rósł. Od 7 sierpnia, kiedy oficjalnie ogłoszono datę, indeks giełdy moskiewskiej zyskał ponad 5 proc., a biorąc pod uwagę dynamikę jedynie z sesji głównych, to o ponad 8 proc.

W sobotę, 16 sierpnia, w pierwszych minutach sesji indeks IMOEX2, odzwierciedlający dynamikę sesji głównej i dodatkowej, spadł do 2936,75 punktów, czyli o 2,35 proc. (w porównaniu z piątkowym zamknięciem), informuje portal quote.ru. Po dwóch godzinach handlu spadek wyhamował do 1,89 proc. Najwięcej traciły państwowe giganty objęte sankcjami Zachodu, na których zdjęcie bardzo liczyli Rosjanie.

Akcje zwykłe Gazpromu potaniały aż o 3,08 proc., Sbierbanku o 1,64 proc., Łukoilu o 1,27 proc. Są to najwięcej ważące akcje głównego indeksu giełdy moskiewskiej; stanowią łącznie 38,68 proc. jego wartości.

Analitycy oczekują dalszych spadków na giełdzie w Moskwie

Analitycy Alfa Investments zauważają, że brak jednoznacznych porozumień po spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem może doprowadzić do realizacji przez inwestorów zysków i krótkoterminowej korekty na giełdzie. Dalsza dynamika, zdaniem analityków, będzie ponownie zależeć od doniesień geopolitycznych.