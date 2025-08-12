Firmy
Notowania

Platige Image liczy na poprawę

Nie jesteśmy usatysfakcjonowani wynikami finansowymi osiągniętymi w I półroczu – przyznaje zarząd. Jakie będą kolejne kwartały?

Publikacja: 12.08.2025 06:00

Platige Image liczy na poprawę

Foto: materiały prasowe

Katarzyna Kucharczyk

Kurs Platige Image w 2025 r. porusza się w trendzie bocznym, oscylując w okolicach 13 zł, co oznacza niespełna 50 mln zł kapitalizacji całej spółki. Z najnowszego raportu okresowego wynika, że na razie nie udało jej się wyjść na plus. W I półroczu 2025 r. miała stratę netto w wysokości 1 mln zł. Względnie dobra wiadomość jest taka, że strata jest o ponad 4 mln zł niższa od tej sprzed roku. Ale dane te dotyczą sprawozdania jednostkowego. Na poziomie skonsolidowanym w I półroczu 2025 r. strata netto jest głębsza i wynosi 3,2 mln zł wobec 5,3 mln zł straty w I półroczu 2024 r. Na poziomie wyniku ze sprzedaży jest to odpowiednio minus 4,2 mln zł wobec minus 5,4 mln zł.

