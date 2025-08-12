Platige Image liczy na poprawę

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Kurs Platige Image w 2025 r. porusza się w trendzie bocznym, oscylując w okolicach 13 zł, co oznacza niespełna 50 mln zł kapitalizacji całej spółki. Z najnowszego raportu okresowego wynika, że na razie nie udało jej się wyjść na plus. W I półroczu 2025 r. miała stratę netto w wysokości 1 mln zł. Względnie dobra wiadomość jest taka, że strata jest o ponad 4 mln zł niższa od tej sprzed roku. Ale dane te dotyczą sprawozdania jednostkowego. Na poziomie skonsolidowanym w I półroczu 2025 r. strata netto jest głębsza i wynosi 3,2 mln zł wobec 5,3 mln zł straty w I półroczu 2024 r. Na poziomie wyniku ze sprzedaży jest to odpowiednio minus 4,2 mln zł wobec minus 5,4 mln zł.
Większość Polaków nie zabezpiecza smartfonów. Połowa z nas doświadczyła ataku hakerskiego.
Czekamy na pojawienie się ostatecznej koncepcji systemu bezpiecznej łączności MSWiA i Exatela i mamy nadzieję, że będzie to formuła otwarta dla wszystkich graczy rynkowych - mówi Witold Drożdż, członek zarządu Orange Polska ds. strategii i spraw korporacyjnych.
Trwają prace nad założeniami do polskiej polityki kwantowej. Dokument jest na etapie wewnętrznych konsultacji, a jego publikację planujemy w sierpniu - poinformował nas resort cyfryzacji.
Choć firmy deklarują gotowość do automatyzacji, a menedżerowie snują ambitne wizje o adaptacji sztucznej inteligencji, to z najnowszych danych rysuje się mało optymistyczny obraz. Do zdigitalizowania rodzimego biznesu wciąż daleka droga.
Palo Alto Networks prognozuje, że w 2026 r. już 15 mld nowych i istniejących urządzeń przemysłowych na świecie będzie połączonych w sieci 5G, a wykorzystanie tzw. technologii operacyjnych (OT) wzrośnie do 2030 r. o 400 proc.