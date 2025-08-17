Fortuna płynie do funduszy inwestycyjnych

Z przytupem rozpoczęła się II połowa roku w branży towarzystw funduszy inwestycyjnych. Spora grupa z nich, w tym lider, zwiększyła w tym roku swój biznes o ponad 20 proc.
Z końcem lipca aktywa zgromadzone w towarzystwach funduszy inwestycyjnych sięgnęły 391,5 mld zł, co oznacza 2,5-proc. wzrost miesiąc do miesiąca. Aktywa rosną zarówno dzięki dobrym wynikom inwestycyjnym, jak też kolejnym miliardom złotych przenoszonych przez klientów głównie z depozytów do TFI. Tylko w lipcu napływy netto do funduszy detalicznych sięgnęły 5,8 mld zł, a wraz z funduszami dedykowanymi i pracowniczymi planami kapitałowymi wynik sprzedaży wyniósł 5,95 mld zł.
Jak wskazuje Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, drugie półrocze rozpoczęło się na rynku funduszy inwestycyjnych od silnego akcentu sprzedażowego – bilans sprzedaży wyniósł około 6 mld zł, a większość
tej kwoty zasiliła aktywa funduszy dłużnych i krótkoterminowych dłużnych. – Kapitał stabilnie płynął też do funduszy zdefiniowanej daty, w tym do PPK, których aktywa zarządzane przez TFI wynoszą niemal 35 mld zł. Kontynuowane były z kolei odpływy kapitału z funduszy akcyjnych, za wyjątkiem funduszy indeksowych oraz akcji małych i średnich spółek, w przypadku których bilans sprzedaży w lipcu był pozytywny – podsumowała Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA.
Ten rok jest udany dla większości funduszy inwestycyjnych, natomiast dość atrakcyjne wyniki w połączeniu z niskim ryzykiem zachęcają do przenoszenia kapitału z niskooprocentowanych depozytów. Sprzedaż funduszy dłużnych w ciągu siedmiu miesięcy to blisko 22 mld zł, z czego tylko w lipcu trafiło do nich 5,55 mld zł. Z pozostałych kategorii uwagę inwestorów przyciągają właściwie tylko fundusze mieszane, do których w tym roku powędrowało 1,38 mld zł. Fundusze akcji po siedmiu miesiącach tego roku notują blisko 1,1 mld zł odpływów netto. Podczas gdy z funduszy akcji zagranicznych wycofano 322 mln zł, to z funduszy akcji polskich (mimo rewelacyjnych stóp zwrotu) ponad dwukrotnie więcej – wynika z danych Analizy.pl i IZFiA.
Fundusze obligacji wydają się wciąż dobrym rozwiązaniem i można się spodziewać, że kolejne miesiące także przyniosą dodatnie wyniki sprzedaży tego typu produktów. Oferta depozytów i lokat raczej się pogarsza, a w perspektywie najbliższych kwartałów powinno dojść do obniżek stóp procentowych zarówno w Polsce, jak i na głównych rynkach.
– Od dłuższego już czasu dość ciepło patrzymy na rynki obligacji rządowych – przypomina Grzegorz Latała, dyrektor inwestycyjny, TFI Allianz Polska. Jak tłumaczy, decyzje rządu USA o podniesieniu ceł w wymianie międzynarodowej mogą skutkować pogorszeniem koniunktury gospodarczej na świecie. – Możliwy, na skutek tych działań, wzrost inflacji w USA powinien mieć charakter jedynie przejściowy – twierdzi. Według Latały w strefie euro, w wyniku niższego popytu eksportowego, wpływ polityki celnej USA może mieć charakter dezinflacyjny. – W Polsce umiarkowany wzrost gospodarczy i towarzyszący mu systematyczny spadek inflacji, pozwolą na dalsze znaczące obniżanie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej – przewiduje ekspert TFI Allianz.
– Oczekujemy wznowienia cyklu obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych we wrześniu i pewnie Fed obetnie stopy o 50 pkt baz. łącznie do końca roku, a w 2026 r. o kolejne 50 pkt baz. – szacuje Latała. Jak twierdzi, w strefie euro Europejski Bank Centralny, mimo tego, że dziś sygnalizuje rynkom, że cykl się skończył, pewnie obetnie stopy pod koniec roku do 1,75 proc. – W Polsce do końca roku jeszcze dwie obniżki, w przyszłym roku stopy spadną naszym zdaniem do 3,75 proc. – szacuje zarządzający TFI Allianz Polska. – Z punktu widzenia premii wbudowanych w krzywe dochodowości, atrakcyjnie wygląda rynek obligacji rządowych w strefie euro i w regionie Europy Centralnej, w tym w Polsce – ocenia Latała.
W lipcu padł rekord napływów do funduszy inwestycyjnych. Większość nowych wpłat powędrowała do produktów związanych z rynkami długu.
Systematyczne wpłaty do funduszy dłużnych oraz zwyżki ich notowań sprawiają też, że udział tej kategorii inwestycji wzrasta od dawna. Obecnie fundusze dłużne to blisko 47 proc. całego rynku, a jeszcze na koniec ubiegłego roku było to 40,51 proc. Co ciekawe, mimo niechęci klientów do funduszy akcji ich udział także nieco wzrósł, oczywiście dzięki wysokim w tym roku stopom zwrotu. Z końcem grudnia 2024 r. znajdowało się w nich 10 proc. wszystkich aktywów w TFI, a po siedmiu miesiącach 11,2 proc. Przypomnijmy jednak, że w międzyczasie doszło też do znacznego skurczenia łącznych aktywów funduszy niepublicznych – ze 103,7 mld zł na przełomie lat do niecałych 66 mld zł na koniec zeszłego miesiąca.
Jak wyliczył serwis Analizy.pl, niezmiennie najwięcej aktywów w segmencie rynku kapitałowego pod zarządzaniem jest w funduszach PKO TFI (66,6 mld zł). Na kolejnych miejscach znajdują się Goldman Sachs TFI z 39,2 mld zł oraz Pekao TFI z 37,6 mld zł. Na rynku funduszy aktywów niepublicznych liderem pozostaje PFR TFI, którego fundusze zgromadziły 18,9 mld zł.
W lipcu największy przyrost aktywów w ujęciu nominalnym zanotowały: PKO TFI (2,5 mld zł) oraz Pekao TFI (1,1 mld zł). PKO TFI jest też regularnie liderem miesięcznych zestawień napływów – w ubiegłym miesiącu wpłynęło do niego 1863 mln zł netto, zaś w ciągu siedmiu miesięcy tego roku było to 8,7 mld zł.
Spadek aktywów zanotowało w lipcu sześć towarzystw, z czego największy Mount TFI (o 112 mln zł).
Kilka towarzystw powiększyło w tym roku aktywa pod zarządzaniem o ponad 20 proc., w tym wspomniany lider rynku, czyli PKO TFI. W grupie tej jest także Quercus TFI, który z końcem lipca zarządzał blisko 8 mld zł. Rozwój przekłada się też na giełdową wycenę spółki. We wtorek kurs wzbił się na rekord, a rynkowa wycena przedsiębiorstwa sięgnęła nawet 575 mln zł. Pakiet należący bezpośrednio do założyciela i prezesa firmy Sebastiana Buczka wart był zatem 82,4 mln zł. Ponad 20-proc. dynamikę wzrostu aktywów mają za sobą także towarzystwa funduszy Aliora, Millennium, Amundi i mTFI.