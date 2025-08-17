Fortuna płynie do funduszy inwestycyjnych

Z przytupem rozpoczęła się II połowa roku w branży towarzystw funduszy inwestycyjnych. Spora grupa z nich, w tym lider, zwiększyła w tym roku swój biznes o ponad 20 proc.

Odwzajemniona miłość do obligacji

Z końcem lipca aktywa zgromadzone w towarzystwach funduszy inwestycyjnych sięgnęły 391,5 mld zł, co oznacza 2,5-proc. wzrost miesiąc do miesiąca. Aktywa rosną zarówno dzięki dobrym wynikom inwestycyjnym, jak też kolejnym miliardom złotych przenoszonych przez klientów głównie z depozytów do TFI. Tylko w lipcu napływy netto do funduszy detalicznych sięgnęły 5,8 mld zł, a wraz z funduszami dedykowanymi i pracowniczymi planami kapitałowymi wynik sprzedaży wyniósł 5,95 mld zł.

Jak wskazuje Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, drugie półrocze rozpoczęło się na rynku funduszy inwestycyjnych od silnego akcentu sprzedażowego – bilans sprzedaży wyniósł około 6 mld zł, a większość

tej kwoty zasiliła aktywa funduszy dłużnych i krótkoterminowych dłużnych. – Kapitał stabilnie płynął też do funduszy zdefiniowanej daty, w tym do PPK, których aktywa zarządzane przez TFI wynoszą niemal 35 mld zł. Kontynuowane były z kolei odpływy kapitału z funduszy akcyjnych, za wyjątkiem funduszy indeksowych oraz akcji małych i średnich spółek, w przypadku których bilans sprzedaży w lipcu był pozytywny – podsumowała Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA.