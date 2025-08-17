Inwestycje
Fortuna płynie do funduszy inwestycyjnych

Choć od razu trzeba zaznaczyć, że to przede wszystkim bankowe TFI przyciągają kapitał, przenoszony najczęściej z depozytów. Przypływ podnosi jednak wszystkie łodzie, a więc i giełdowego Quercusa, który bije rekordy wyceny.

Publikacja: 17.08.2025 09:19

Foto: AdobeStock

Andrzej Pałasz

Z przytupem rozpoczęła się II połowa roku w branży towarzystw funduszy inwestycyjnych. Spora grupa z nich, w tym lider, zwiększyła w tym roku swój biznes o ponad 20 proc.

Odwzajemniona miłość do obligacji

Z końcem lipca aktywa zgromadzone w towarzystwach funduszy inwestycyjnych sięgnęły 391,5 mld zł, co oznacza 2,5-proc. wzrost miesiąc do miesiąca. Aktywa rosną zarówno dzięki dobrym wynikom inwestycyjnym, jak też kolejnym miliardom złotych przenoszonych przez klientów głównie z depozytów do TFI. Tylko w lipcu napływy netto do funduszy detalicznych sięgnęły 5,8 mld zł, a wraz z funduszami dedykowanymi i pracowniczymi planami kapitałowymi wynik sprzedaży wyniósł 5,95 mld zł.

Jak wskazuje Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, drugie półrocze rozpoczęło się na rynku funduszy inwestycyjnych od silnego akcentu sprzedażowego – bilans sprzedaży wyniósł około 6 mld zł, a większość

tej kwoty zasiliła aktywa funduszy dłużnych i krótkoterminowych dłużnych. – Kapitał stabilnie płynął też do funduszy zdefiniowanej daty, w tym do PPK, których aktywa zarządzane przez TFI wynoszą niemal 35 mld zł. Kontynuowane były z kolei odpływy kapitału z funduszy akcyjnych, za wyjątkiem funduszy indeksowych oraz akcji małych i średnich spółek, w przypadku których bilans sprzedaży w lipcu był pozytywny – podsumowała Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA.

Ten rok jest udany dla większości funduszy inwestycyjnych, natomiast dość atrakcyjne wyniki w połączeniu z niskim ryzykiem zachęcają do przenoszenia kapitału z niskooprocentowanych depozytów. Sprzedaż funduszy dłużnych w ciągu siedmiu miesięcy to blisko 22 mld zł, z czego tylko w lipcu trafiło do nich 5,55 mld zł. Z pozostałych kategorii uwagę inwestorów przyciągają właściwie tylko fundusze mieszane, do których w tym roku powędrowało 1,38 mld zł. Fundusze akcji po siedmiu miesiącach tego roku notują blisko 1,1 mld zł odpływów netto. Podczas gdy z funduszy akcji zagranicznych wycofano 322 mln zł, to z funduszy akcji polskich (mimo rewelacyjnych stóp zwrotu) ponad dwukrotnie więcej – wynika z danych Analizy.pl i IZFiA.

Fundusze obligacji wydają się wciąż dobrym rozwiązaniem i można się spodziewać, że kolejne miesiące także przyniosą dodatnie wyniki sprzedaży tego typu produktów. Oferta depozytów i lokat raczej się pogarsza, a w perspektywie najbliższych kwartałów powinno dojść do obniżek stóp procentowych zarówno w Polsce, jak i na głównych rynkach.

46,9 %

wszystkich oszczędności zgromadzonych w towarzystwach funduszy inwestycyjnych pracuje w portfelach obligacji. W lipcu napłynęło do nich łącznie 5,95 mld zł.

– Od dłuższego już czasu dość ciepło patrzymy na rynki obligacji rządowych – przypomina Grzegorz Latała, dyrektor inwestycyjny, TFI Allianz Polska. Jak tłumaczy, decyzje rządu USA o podniesieniu ceł w wymianie międzynarodowej mogą skutkować pogorszeniem koniunktury gospodarczej na świecie. – Możliwy, na skutek tych działań, wzrost inflacji w USA powinien mieć charakter jedynie przejściowy – twierdzi. Według Latały w strefie euro, w wyniku niższego popytu eksportowego, wpływ polityki celnej USA może mieć charakter dezinflacyjny. – W Polsce umiarkowany wzrost gospodarczy i towarzyszący mu systematyczny spadek inflacji, pozwolą na dalsze znaczące obniżanie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej – przewiduje ekspert TFI Allianz.

392 mld zł

pod zarządzaniem miały z końcem lipca towarzystwa funduszy inwestycyjnych raportujące do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).

– Oczekujemy wznowienia cyklu obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych we wrześniu i pewnie Fed obetnie stopy o 50 pkt baz. łącznie do końca roku, a w 2026 r. o kolejne 50 pkt baz. – szacuje Latała. Jak twierdzi, w strefie euro Europejski Bank Centralny, mimo tego, że dziś sygnalizuje rynkom, że cykl się skończył, pewnie obetnie stopy pod koniec roku do 1,75 proc. – W Polsce do końca roku jeszcze dwie obniżki, w przyszłym roku stopy spadną naszym zdaniem do 3,75 proc. – szacuje zarządzający TFI Allianz Polska. – Z punktu widzenia premii wbudowanych w krzywe dochodowości, atrakcyjnie wygląda rynek obligacji rządowych w strefie euro i w regionie Europy Centralnej, w tym w Polsce – ocenia Latała.

Lider narzuca zabójcze tempo

Systematyczne wpłaty do funduszy dłużnych oraz zwyżki ich notowań sprawiają też, że udział tej kategorii inwestycji wzrasta od dawna. Obecnie fundusze dłużne to blisko 47 proc. całego rynku, a jeszcze na koniec ubiegłego roku było to 40,51 proc. Co ciekawe, mimo niechęci klientów do funduszy akcji ich udział także nieco wzrósł, oczywiście dzięki wysokim w tym roku stopom zwrotu. Z końcem grudnia 2024 r. znajdowało się w nich 10 proc. wszystkich aktywów w TFI, a po siedmiu miesiącach 11,2 proc. Przypomnijmy jednak, że w międzyczasie doszło też do znacznego skurczenia łącznych aktywów funduszy niepublicznych – ze 103,7 mld zł na przełomie lat do niecałych 66 mld zł na koniec zeszłego miesiąca.

Jak wyliczył serwis Analizy.pl, niezmiennie najwięcej aktywów w segmencie rynku kapitałowego pod zarządzaniem jest w funduszach PKO TFI (66,6 mld zł). Na kolejnych miejscach znajdują się Goldman Sachs TFI z 39,2 mld zł oraz Pekao TFI z 37,6 mld zł. Na rynku funduszy aktywów niepublicznych liderem pozostaje PFR TFI, którego fundusze zgromadziły 18,9 mld zł.

W lipcu największy przyrost aktywów w ujęciu nominalnym zanotowały: PKO TFI (2,5 mld zł) oraz Pekao TFI (1,1 mld zł). PKO TFI jest też regularnie liderem miesięcznych zestawień napływów – w ubiegłym miesiącu wpłynęło do niego 1863 mln zł netto, zaś w ciągu siedmiu miesięcy tego roku było to 8,7 mld zł.

Spadek aktywów zanotowało w lipcu sześć towarzystw, z czego największy Mount TFI (o 112 mln zł).

Kilka towarzystw powiększyło w tym roku aktywa pod zarządzaniem o ponad 20 proc., w tym wspomniany lider rynku, czyli PKO TFI. W grupie tej jest także Quercus TFI, który z końcem lipca zarządzał blisko 8 mld zł. Rozwój przekłada się też na giełdową wycenę spółki. We wtorek kurs wzbił się na rekord, a rynkowa wycena przedsiębiorstwa sięgnęła nawet 575 mln zł. Pakiet należący bezpośrednio do założyciela i prezesa firmy Sebastiana Buczka wart był zatem 82,4 mln zł. Ponad 20-proc. dynamikę wzrostu aktywów mają za sobą także towarzystwa funduszy Aliora, Millennium, Amundi i mTFI.

