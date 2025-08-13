Notowania spółki Bioceltix podczas środowej sesji zyskują na wartości. Po południu kurs rośnie o 4 proc. To reakcja na najnowsze informacje płynące ze spółki. Potwierdzają one bezpieczeństwo i skuteczność terapii komórkowej Bioceltiksu w krótkim, średnim i długim terminie.
Chodzi o BCX-CM-AD – czyli preparat na atopowe zapalenie skóry (AZS) u psów. Choroba ta dotyka prawie co siódmego psa. W weterynarii standardem pozostaje leczenie wyłącznie objawowe. Szansą na globalny przełom jest projekt Bioceltiksu.
– Jesteśmy niezwykle zadowoleni z wyników tego badania. Szczególnie cieszą nas wyniki uzyskane w długim terminie od momentu podania produktu. Przypomnę, że chcemy zarejestrować ten lek jako rozszerzenie stosowania naszego produktu na osteoartrozę u psów. Jak tylko uporamy się z rejestracją produktu dostawowego, to patrząc na jakość wyników atopowych, nie powinniśmy mieć problemów z dopuszczeniem do obrotu. Oczywiście zależy nam na czasie, pacjenci czekają – mówi dr inż. Paweł Wielgus, członek zarządu spółki Bioceltix.
Bioceltix prowadzi kilka projektów biotechnologicznych. Rosnący biznes wymaga inwestycji. Niedawno spółka informowała o odbiorze powierzchni pod nowy zakład. Zakończono już projekt do pozwolenia na budowę, a na etapie finalizacji są pierwsze projekty wykonawcze. Zarząd zapowiada, że niedługo ogłoszone zostaną pierwsze przetargi. Rozruch zakładu powinien nastąpić do końca 2026 r.
Bioceltix pracuje również nad wspomnianym już preparatem na osteoartrozę, która dotyka średnio co piątego psa i aż dwie trzecie psiej populacji powyżej 7. roku życia. Bioceltix informuje, że już niedługo również ta choroba może być skutecznie i długotrwale zwalczana, bo lek spółki (BCX-CM-J), po bardzo dobrych wynikach badania klinicznego, jest w fazie rejestracyjnej w Europejskiej Agencji Leków.
Produkt BCX-CM-AD na AZS ma zostać zgłoszony do rejestracji w EMA jako rozszerzenie stosowania BCX-CM-J o nowe wskazanie terapeutyczne, dzięki czemu nie będzie wymagana ponowna ocena wytwarzania produktu, a dialog z EMA powinien ograniczyć się do kwestii związanych z mechanizmem działania oraz bezpieczeństwem i skutecznością produktu.
Bioceltix jest też w bieżącym kontakcie z regulatorem rynku w związku z projektem BCX-EM na zapalenie stawów u koni.
– Właśnie otrzymaliśmy od EMA roboczą listę pytań dotyczących wniosku o wydanie pozytywnej rekomendacji dla dopuszczenia do obrotu leku końskiego, a do 11 września powinna wpłynąć ostateczna jej wersja. Po wstępnej analizie pytań widzimy, że proces przebiega zgodnie z naszymi założeniami i nie identyfikujemy tutaj ponadprzeciętnych ryzyk, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jego przebieg – informuje Wielgus.