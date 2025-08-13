Notowania spółki Bioceltix podczas środowej sesji zyskują na wartości. Po południu kurs rośnie o 4 proc. To reakcja na najnowsze informacje płynące ze spółki. Potwierdzają one bezpieczeństwo i skuteczność terapii komórkowej Bioceltiksu w krótkim, średnim i długim terminie.

Jakie lek opracował Bioceltix?

Chodzi o BCX-CM-AD – czyli preparat na atopowe zapalenie skóry (AZS) u psów. Choroba ta dotyka prawie co siódmego psa. W weterynarii standardem pozostaje leczenie wyłącznie objawowe. Szansą na globalny przełom jest projekt Bioceltiksu.

– Jesteśmy niezwykle zadowoleni z wyników tego badania. Szczególnie cieszą nas wyniki uzyskane w długim terminie od momentu podania produktu. Przypomnę, że chcemy zarejestrować ten lek jako rozszerzenie stosowania naszego produktu na osteoartrozę u psów. Jak tylko uporamy się z rejestracją produktu dostawowego, to patrząc na jakość wyników atopowych, nie powinniśmy mieć problemów z dopuszczeniem do obrotu. Oczywiście zależy nam na czasie, pacjenci czekają – mówi dr inż. Paweł Wielgus, członek zarządu spółki Bioceltix.

Czy zajmuje się Bioceltix

Bioceltix prowadzi kilka projektów biotechnologicznych. Rosnący biznes wymaga inwestycji. Niedawno spółka informowała o odbiorze powierzchni pod nowy zakład. Zakończono już projekt do pozwolenia na budowę, a na etapie finalizacji są pierwsze projekty wykonawcze. Zarząd zapowiada, że niedługo ogłoszone zostaną pierwsze przetargi. Rozruch zakładu powinien nastąpić do końca 2026 r.