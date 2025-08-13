Polscy producenci gier jadą na podbój Kolonii. Wiemy co pokażą

Gamescom to największe na świecie wydarzenie poświęcone grom komputerowym. W tym roku odbędzie się w dniach od 20 do 24 sierpnia w Kolonii w Niemczech.
Gamescom to największa coroczna impreza w branży gier. Odbędzie się w dniach 20–24 sierpnia. Dla producentów gier to okazja, żeby pokazać swoje produkcje, nawiązać współpracę z innymi studiami i wydawcami, a także zobaczyć, jakie trendy dominują obecnie w sektorze. W Polsce działa około 400 studiów. Ponad sto jest notowanych na giełdzie, większość na NewConnect. Do Kolonii wybiera się całkiem spora reprezentacja.
Najwyżej wycenianym na GPW studiem jest CD Projekt (25,5 mld zł), którego flagowe tytuły to „Cyberpunk” i „Wiedźmin”. Trwają prace nad czwartą częścią „Wiedźmina”, ale gracze będą musieli na nią jeszcze poczekać. Wiadomo, że studio nie planuje premiery do końca 2026 r. Czy CD Projekt wybiera się na tegoroczne targi?
– Tak. W dniach 20–24 sierpnia odwiedzający będą mieli możliwość zagrania w „Cyberpunk 2077: Ultimate Edition” na konsoli Nintendo Switch 2 w specjalnej strefie przygotowanej przez Nintendo. Dodatkowo w trakcie targów odbędzie się koncert „Wiedźmin: Muzyka Kontynentu”, będący częścią światowej trasy koncertowej – zapowiada Szymon Ablewski, z działu relacji inwestorskich CD Projektu. Notowania spółki od 2024 r. poruszają się w trendzie wzrostowym. Są już wyższe lub zbliżone do cen docelowych z aktualnych rekomendacji.
Wiceliderem pod względem kapitalizacji na GPW w branży gier jest PlayWay, warty obecnie prawie 1,8 mld zł. Za jego akcję trzeba zapłacić 271 zł, czyli ponad pięć razy więcej niż w IPO w 2017 r. (stopa zwrotu wynosi 442 proc.). Szturmu studiów z grupy PlayWayu na Gamescom spodziewać się nie należy. W tym nielicznym gronie być może znajdzie się m.in. FrozenWay.
Wśród największych studiów na GPW mamy następnie takie podmioty jak Huuuge (1,2 mld zł), CI Games (635 mln zł) i Bloober Team (573 mln zł). Ten ostatni traktuje tegoroczny Gamescom jako wydarzenie strategiczne.
– To będzie największy nasz udział w tej imprezie. Po raz pierwszy w historii nasze produkcje będą obecne aż na czterech stoiskach: trzech w strefie dla graczy oraz jednym w strefie B2B – zapowiada prezes Bloobera, Piotr Babieno. Dwa z tych stoisk spółka organizuje samodzielnie. Pierwsze – w strefie publicznej – będzie dedykowane grze „Cronos: The New Dawn”, największej autorskiej produkcji studia, której światową premierę zaplanowano na 5 września.
– Gracze będą mogli przetestować tytuł oraz skorzystać z dodatkowych atrakcji przygotowanych specjalnie na tę okazję – sygnalizuje prezes.
Drugie stoisko – w strefie B2B – spółka prowadzi wspólnie z Broken Mirror Games. Zaprezentuje tam dwie gry rozwijane w ramach tej marki: „Hate This Place” (tworzoną we współpracy ze Skybound) oraz projekt, który pokazywany będzie wybranym partnerom za zamkniętymi drzwiami, a jego szczegóły ujawnione mają zostać wkrótce. Gry Bloobera będą też na stoiskach partnerów technologicznych: Microsoftu oraz Alienware.
– Ta największa jak dotąd obecność Bloobera na Gamescomie to wyraźny sygnał dla rynku: jesteśmy gotowi budować wartość poprzez rozwój własnych IP, dywersyfikację portfolio oraz ścisłą współpracę z globalnymi partnerami – podsumowuje prezes.
Do Kolonii wybierają się też przedstawiciele sektora gier mobilnych, tacy jak Ten Square Games, wyceniany obecnie na giełdzie na 518 mln zł.
– W tym roku nie planujemy stoiska ani prezentacji na Gamescom. Na targach będą jednak nasi pracownicy, którzy będą śledzić najnowsze trendy i wydarzenia – informuje Nina Graboś, z działu IR TSG.
Kolejna spółka na liście studiów o najwyższej kapitalizacji na GPW to 11 bit studios, wyceniane obecnie na 447 mln zł. Do Kolonii wybiera się kilkunastu przedstawicieli 11 bit.
– Nie będziemy mieli stoiska w części otwartej dla publiczności, tylko w części zamkniętej na spotkania B2B, na których będziemy pokazywać konsolowego „Frostpunka 2” i nadchodzące tytuły z wydawnictwa. Nasi przedstawiciele mają zaplanowanych szereg spotkań z partnerami biznesowymi i mediami. Oczywiście wydawnictwo będzie też szukać nowych tytułów – mówi Dariusz Wolak, odpowiadający za IR 11 bit studios. Gamescomu nie odpuszcza też Creepy Jar, warty 324 mln zł.