– Uzgodniliśmy wiele, wiele kwestii – powiedział Donald Trump podczas wspólnej konferencji prasowej z Władimirem Putinem. – Powiedziałbym, że w kilku ważnych kwestiach nie do końca się zgodziliśmy, ale poczyniliśmy pewne postępy. Nie ma porozumienia, dopóki wszystko nie zostanie ustalone – wskazał.

Reklama

Trump i Putin spotkali się na Alasce w sprawie wojny na Ukrainie

Wspólna konferencja prasowa trwała zaledwie kilka minut i obaj przywódcy nie odpowiadali później na pytania dziennikarzy.

Najważniejsze wypowiedzi Donalda Trumpa i Władimira Putina - Putin twierdzi, że jest „szczerze zainteresowany” zakończeniem konfliktu, który określił jako „tragedia”



- Putin uważa, że należy wyeliminować „główne przyczyny” konfliktu i ostrzega Ukrainę oraz Europę, aby nie „sabotowały” rozmów



- Putin określił spotkanie jako „punkt wyjścia do rozwiązania” konfliktu



- O swoich relacjach z Trumpem mówi jako o „biznesowych” i zgodził się z powtarzanym przez prezydenta USA twierdzeniem, że wojna nie wybuchłaby, gdyby Trump był w Białym Domu w 2022 roku



- Trump twierdzi, że nadal istnieją punkty sporne i „nie ma porozumienia, dopóki nie ma porozumienia”



- Mówił, że „uzgodniono wiele punktów”, ale pozostało „kilka”, dodając, że „jeden jest najważniejszy”, bez precyzowania, który



- Trump zapowiedział, że wkrótce zadzwoni do Zełenskiego i przywódców europejskich – i że „ostatecznie to od nich zależy”



- Trump kończąc zapowiedział, że „prawdopodobnie” wkrótce ponownie spotka się z rosyjskim przywódcą – Putin odpowiedział: „Następnym razem w Moskwie”

Nie wiadomo, czy rozmowy przyniosły znaczące postępy w kierunku zawieszenia broni na Ukrainie, co było celem wyznaczonym przez Trumpa na początku spotkania.