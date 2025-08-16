Władimir Putin i Donald Trump
– Uzgodniliśmy wiele, wiele kwestii – powiedział Donald Trump podczas wspólnej konferencji prasowej z Władimirem Putinem. – Powiedziałbym, że w kilku ważnych kwestiach nie do końca się zgodziliśmy, ale poczyniliśmy pewne postępy. Nie ma porozumienia, dopóki wszystko nie zostanie ustalone – wskazał.
Wspólna konferencja prasowa trwała zaledwie kilka minut i obaj przywódcy nie odpowiadali później na pytania dziennikarzy.
- Putin twierdzi, że jest „szczerze zainteresowany” zakończeniem konfliktu, który określił jako „tragedia”
- Putin uważa, że należy wyeliminować „główne przyczyny” konfliktu i ostrzega Ukrainę oraz Europę, aby nie „sabotowały” rozmów
- Putin określił spotkanie jako „punkt wyjścia do rozwiązania” konfliktu
- O swoich relacjach z Trumpem mówi jako o „biznesowych” i zgodził się z powtarzanym przez prezydenta USA twierdzeniem, że wojna nie wybuchłaby, gdyby Trump był w Białym Domu w 2022 roku
- Trump twierdzi, że nadal istnieją punkty sporne i „nie ma porozumienia, dopóki nie ma porozumienia”
- Mówił, że „uzgodniono wiele punktów”, ale pozostało „kilka”, dodając, że „jeden jest najważniejszy”, bez precyzowania, który
- Trump zapowiedział, że wkrótce zadzwoni do Zełenskiego i przywódców europejskich – i że „ostatecznie to od nich zależy”
- Trump kończąc zapowiedział, że „prawdopodobnie” wkrótce ponownie spotka się z rosyjskim przywódcą – Putin odpowiedział: „Następnym razem w Moskwie”
Nie wiadomo, czy rozmowy przyniosły znaczące postępy w kierunku zawieszenia broni na Ukrainie, co było celem wyznaczonym przez Trumpa na początku spotkania.
W krótkim oświadczeniu Putin powiedział, że oczekuje, iż Ukraina i jej europejscy sojusznicy zaakceptują wyniki negocjacji między USA a Rosją, ostrzegając ich przed „torpedowaniem” postępów w kierunku rozwiązania konfliktu.
Putin przekonywał, że „bez wątpienia należy zapewnić bezpieczeństwo Ukrainy i Rosja jest gotowa pracować nad tym”.
Trump zapowiedział, że zadzwoni do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i przywódców NATO, aby poinformować ich o przebiegu rozmów z Putinem.
Trump i Putin wraz z najwyższymi doradcami ds. polityki zagranicznej odbyli rozmowy w sali bazy lotniczej w Anchorage na Alasce. Było to ich pierwsze spotkanie od 2019 roku. Na niebieskim tle za nimi widniał napis „Dążąc do pokoju”. Początkowo spotkanie miało się odbyć w cztery oczy, ale na godzinę przed spotkaniem poinformowano, że przywódcom będą towarzyszyć najbliżsi współpracownicy. W rozmowach uczestniczyli także sekretarz stanu USA Marco Rubio, specjalny wysłannik Trumpa do Rosji Steve Witkoff, doradca ds. polityki zagranicznej Rosji Jurij Uszakow oraz minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.
Publicznie ogłoszonym celem rozmów dla Trumpa było zapewnienie zawieszenia broni na Ukrainie i zobowiązanie Putina do szybkiego spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w celu wynegocjowania zakończenia wojny.
Zełenski, który nie został zaproszony na szczyt, oraz europejscy sojusznicy Kijowa obawiali się, że Trump może sprzedać Ukrainę, zasadniczo zamrażając konflikt i uznając – choćby nieformalnie – rosyjską kontrolę nad jedną piątą terytorium okupowanego kraju.
