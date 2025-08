Czytaj więcej Nieruchomości Centra danych. Strategiczna nisza przyciąga deweloperów magazynowych Trzymamy dane w chmurze, ale ta chmura to fizyczne, specjalistyczne budynki komercyjne. Centra danych są fundamentem cyfrowej gospodarki – mówi Piotr Kowalski, dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Polish Data Center Association (PLDCA).

Złoto będzie coraz częściej niezbędne w AI

Mimo starań producentów, by ograniczyć zużycie złota lub zastąpić je srebrem czy miedzią, dalsza optymalizacja bez utraty wydajności staje się coraz trudniejsza. Co więcej, rozwój edge computingu, komputerów z AI oraz autonomicznych urządzeń powoduje, że zapotrzebowanie na wytrzymałe i przewodzące materiały tylko rośnie. To sprawia, że złoto zachowuje swoje miejsce – choć nie jako dominujący czynnik, to jako „cichy bohater” w tle technologicznej rewolucji.

Według Światowej Rady Złota zużycie złota w elektronice szacuje się obecnie na 250–350 ton rocznie – czyli ok. 7 proc. światowego popytu. Choć nie istnieją jeszcze jednolite dane dotyczące dokładnego udziału AI, eksperci szacują, że sprzęt bezpośrednio dedykowany tym zastosowaniom odpowiada już za 20–30 proc. popytu w tym segmencie. To oznacza realne zapotrzebowanie na poziomie 50–80 ton rocznie – i rośnie ono szybciej niż jakakolwiek inna podkategoria w przemyśle elektronicznym.

– Niemniej jednak AI pozostaje tylko jednym z wielu motorów dla rynku złota. W ujęciu globalnym popyt jest nadal zdominowany przez sektor inwestycyjny (ponad 1000 ton rocznie), zakupy banków centralnych (ok. 1200 ton) i jubilerstwo (ok. 2000 ton). AI odpowiada za zaledwie niewielki procent zużycia – ale jego rola rośnie, a sam segment pozostaje najbardziej obiecującym obszarem wzrostu przemysłowego. To nie rewolucja, ale ewolucja. Złoto nie stanie się nagle surowcem stricte technologicznym. Ale będzie coraz częściej obecne tam, gdzie decyduje jakość, stabilność i niezawodność – a więc dokładnie tam, gdzie rozwija się dziś sztuczna inteligencja – podsumowuje Tomasz Gessner.

Na ceny złota wpłyną decyzje Fed, dane z USA oraz sytuacja geopolityczna

Tymczasem ubiegłotygodniowe notowania złota wahały się wokół poziomu 3 300 USD za uncję. Po decyzji Fed o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian i pozytywnych sygnałach z gospodarki USA, cena chwilowo zeszła poniżej 3 290 USD, lecz w kolejnych sesjach szybko odbiła się w okolice 3 360 USD, a kurs po którym rozliczane są kontrakty nawet powyżej 3400 USD. W Polsce cena uncjowej sztabki złota utrzymuje się powyżej 12,5 tys. zł – wylicza Michał Tekliński, ekspert rynku złota Goldsaver i Goldenmark.

Jak podaje Światowa Rada Złota (WGC), globalny popyt na złoto w II kwartale wzrósł o 3 proc. rok do roku, osiągając 1 249 ton. Napędzały go głównie zakupy ETF-ów oraz inwestycje w sztabki i monety. Mimo że w ujęciu kwartalnym fizyczny popyt lekko spadł, to w skali rok do roku był wyższy, co ostatecznie wpłynęło na wspomniany całkowity wzrost popytu na kruszec. Co ciekawe, banki centralne zmniejszyły zakupy o 21 proc. rok do roku (kwartalnie spadek był jeszcze większy) uzyskując wynik 166,5 tony, jednak ich długoterminowe perspektywy pozostają stabilne.