Witold Drożdż, członek zarządu Orange Polska ds. strategii i spraw korporacyjnych
Misję publiczną w takim wymiarze, w jakim kiedyś ją pełniłem, uważam za zamknięty rozdział w moim życiu.
Niedawno odbyłem dobrowolne, zresztą świetnie zorganizowane, szkolenie wojskowe w 14 pułku przeciwpancernym w Suwałkach - to tak trochę żartobliwie odpowiadając. A poważnie, wojsko - odkąd sięgam pamięcią - to jeden z ważniejszych partnerów publicznych dla Orange. Nowe wyzwania, przed którymi dzisiaj stoi państwo polskie, w tym także struktury siłowe sprawiają, że potencjalne pole do kooperacji jest coraz większe. Nowe technologie stosowane na polu walki oraz w jego okolicach, to też istotny czynnik zwiększający nasze zaangażowanie.
Z oczywistych względów nie będę wchodzić w szczegóły, ale mam na myśli przede wszystkim zarówno infrastrukturalny wymiar współpracy, jak i na niwie cyberbezpieczeństwa, gdzie - bez fałszywej skromności - Orange jest jednym z najpoważniejszych centrów kompetencji w Polsce, biorąc pod uwagę zarówno nasze unikalne, bo kilkunastoletnie doświadczenie, liczbę chronionych klientów oraz kompetencje i liczebność zespołu CERT Orange Polska.
Zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym widać duże fundusze, które są przeznaczane na szeroko rozumianą obronność, bezpieczeństwo i odporność. Nie wyobrażam sobie, rozumiejąc w jakim świecie dzisiaj żyjemy, żeby istotna ich część nie była przekierowywana na infrastrukturę cyfrową, jej rozbudowę, ale przede wszystkim jej odporność i tzw. rozwiązania podwójnego zastosowania. Siłą rzeczy zakładamy więc, że telekomy są istotnym elementem bezpieczeństwa państwa, gospodarki i społeczeństwa i dlatego będą potencjalnie partnerami rządu czy wojska przy tego typu inwestycjach. Już obecnie musimy pozostawać w dialogu z różnymi interesariuszami z obszaru szeroko rozumianej obronności i bezpieczeństwa.
Powiedziałbym, że to właśnie rozwiązania podwójnego zastosowania dynamicznie nabierają znaczenia. Widzimy, że wydatki na obronność, bezpieczeństwo nie dotyczą już tylko przysłowiowych czołgów. Obserwacja działań wojennych pozwala wyciągać wnioski, jak dalece wykorzystywana jest dzisiaj technologia cyfrowa, łączność mobilna i światłowodowa, do czego i co jest niezbędne, żeby różne tradycyjne rozwiązania organizacyjne i techniczne mogły w ogóle funkcjonować.
Świadczymy usługi w bardzo różnych elastycznych modelach: z wykorzystaniem infrastruktury własnej, tej którą oferuje Światłowód Inwestycje, gdzie mamy 50 proc. udziałów i z wykorzystaniem infrastruktury innych operatorów. Inni również wykorzystują nasze zasoby. Dlatego dane o naszej sieci pokazujemy łącznie, z perspektywy klientów. Myślę, że ostatecznie jest dla niego dość wtórną sprawą, z czyjej infrastruktury korzysta, a liczą się parametry usługi, jej niezawodność, cyberbezpieczeństwo i cena.
Dziś mamy ok. 9,5 mln gospodarstw domowych w zasięgu światłowodu, na sieci własnej, ale i na sieci operatorów hurtowych, z którymi współpracujemy. W perspektywie 2028 r. przewidujemy, że będzie to w sumie 12 mln. Zbliżymy się zatem do ponad 75 proc. domostw. W wypadku sieci mobilnej, nasze 5G dociera dziś do ok. 50 proc. populacji, a w perspektywie 2028 r. to też będzie istotnie powyżej 90 proc. Zatem zasięg przestaje być kluczowy, kluczowa staje się ciągłość działania, odporność sieci, jej niezawodność, także w kryzysowych scenariuszach przerw w dostawie energii.
To nie jest tajemnica. Po prostu technologia miedziana jest technologią schyłkową i w perspektywie kilku lat powinniśmy z niej wyjść.
Nie mamy sztywnego terminu.
Trudno jest porównywać tak bardzo różne okresy historyczne i poszczególnych regulatorów, operujących w odmiennych uwarunkowaniach rynkowych i gospodarczych. Fundamentalnie inną sytuację na rynku telekomunikacyjnym mieliśmy w czasach prezesury Anny Streżyńskiej, inną za czasów Magdaleny Gaj i inną mamy dzisiaj. Także wyzwania regulatorów rynku telekomunikacyjnego były zupełnie inne.
Na pewno należy obecnego prezesa Jacka Oko docenić za to, że z sukcesem przeprowadzone zostały aukcje pasma C i potem 700 MHz, choć oba te procesy były bardzo spóźnione. Jak pani na pewno pamięta przez 4 lata byliśmy świadkami nie do końca momentami zrozumiałego tańca wokół dystrybucji pasma C.
Przyczyn należy szukać poza UKE. Jak rozumiem, część interesariuszy rządowych zastanawiała się nad alternatywnymi sposobami dystrybucji tego pasma z wyłączeniem graczy rynkowych. Z punktu widzenia polskiej gospodarki i rynku telekomunikacyjnego klientów, ale także bezpieczeństwa państwa, ten czas został po prostu stracony.
Dokładnie tak. Wydaje się, że to była podstawowa przyczyna opóźnień decyzji dotyczących dystrybucji spektrum. Projekt #Polskie5G, pomimo szeregu ciekawych założeń w wymiarze koncepcyjnym, od początku budził ogromne wątpliwości prawne i biznesowe. Z kolei metoda siłowego forsowania tego projektu, niejako „przeciwko rynkowi” donikąd nie doprowadziła. W efekcie po #polskim5G zostały tylko wspomnienia i to nie najlepsze.
Z kolei odbywająca się w burzliwych okolicznościach dystrybucja pasma LTE przebiegła w czasie przewidywanym założeniami europejskimi.
Na tle reszty Europy proces odbył się wtedy, kiedy powinien. Natomiast na dystrybucję pasma C zapowiadaną w 2018 r. pod hasłem, że będziemy w europejskiej awangardzie, jeśli chodzi o wykorzystanie technologii 5G, czekaliśmy kilka lat i wylądowaliśmy w ogonie UE.
Wracając do pytania. Na plus prezesowi UKE należy zaliczyć to, że podejmuje wysiłki by uporządkować całą sferę spektrum i w tym zakresie rynek jest w konstruktywnym dialogu z regulatorem. Zdarzało się, że w niektórych kwestiach prezes UKE miał odwagę zmieniać własne pierwotne założenia, co nie jest standardem w administracji.
Może w jakim