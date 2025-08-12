Uwaga na smartfony

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Smartfony i systemy mobilnych płatności trafiły na celownik cyberprzestępców. Powód jest oczywisty – wszyscy korzystają z tych urządzeń, łączą się za ich pośrednictwem z internetem, a do tego nie zabezpieczają ich w odpowiedni sposób. Dla hakerów to łakomy kąsek tym bardziej, że za pośrednictwem telefonów dokonujemy również płatności.
Rynek płatności mobilnych w Europie rozwija się w zawrotnym tempie – jak szacuje Mordor Intelligence, wartość tego typu transakcji w latach 2025–2030 ma rosnąć średnio w tempie niemal 30 proc. rocznie. W ub.r. nad Wisłą zrealizowano ponad 15,4 mld transakcji płatniczych – to 420 transakcji na osobę. Aż 65 proc. z nich stanowią płatności z użyciem danych kart kredytowych, a kolejne miejsce zajmują przelewy oraz Blik.
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Nie jesteśmy usatysfakcjonowani wynikami finansowymi osiągniętymi w I półroczu – przyznaje zarząd. Jakie będą kolejne kwartały?
Czekamy na pojawienie się ostatecznej koncepcji systemu bezpiecznej łączności MSWiA i Exatela i mamy nadzieję, że będzie to formuła otwarta dla wszystkich graczy rynkowych - mówi Witold Drożdż, członek zarządu Orange Polska ds. strategii i spraw korporacyjnych.
Studio rozpoczęło budowę księgi popytu. Chce sprzedać akcje serii H. Potrzebuje 20 mln zł. Kto obejmie walory i po jakiej cenie?
Trwają prace nad założeniami do polskiej polityki kwantowej. Dokument jest na etapie wewnętrznych konsultacji, a jego publikację planujemy w sierpniu - poinformował nas resort cyfryzacji.
Choć firmy deklarują gotowość do automatyzacji, a menedżerowie snują ambitne wizje o adaptacji sztucznej inteligencji, to z najnowszych danych rysuje się mało optymistyczny obraz. Do zdigitalizowania rodzimego biznesu wciąż daleka droga.
Palo Alto Networks prognozuje, że w 2026 r. już 15 mld nowych i istniejących urządzeń przemysłowych na świecie będzie połączonych w sieci 5G, a wykorzystanie tzw. technologii operacyjnych (OT) wzrośnie do 2030 r. o 400 proc.