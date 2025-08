Obejmując funkcję CFO, Piotr Korycki zostanie włączony do ścisłego grona menedżerów współtworzących strategię firmy. Nowa rola Koryckiego oznacza ścisłą współpracę z prezesem spółki Jarosławem Mikosem, do którego też będzie raportował.

Reklama

– Pozyskanie tak cenionego menedżera, który łączy kompetencje CFO z doświadczeniem w kierowaniu dużymi zespołami, daje nam gwarancję, że obszar zarządzania finansami skutecznie wesprze plan rozwoju Comarchu – mówi Jarosław Mikos, prezes grupy Comarch. – Cieszę się, że Piotr przyjął naszą propozycję i wspólnie będziemy budowali pozycję Comarchu jako globalnego lidera IT – dodaje Mikos.

Kim jest Piotr Korycki?

Piotr Korycki w latach 2021–2024 pełnił funkcję prezesa zarządu Polpharma Biologics. Wcześniej, przez blisko 20 lat, był związany z TVN, gdzie w latach 2012–2018 zajmował stanowisko CFO i COO, a w okresie 2018–2021 – prezesa zarządu oraz dyrektora generalnego. Karierę zawodową rozpoczynał jako menedżer w polskich strukturach PricewaterhouseCoopers, specjalizując się w obszarze technologii, telekomunikacji i mediów.

– Dołączam do firmy, która jest europejskim liderem IT i chce być jednym z czempionów na globalnym rynku oprogramowania oraz systemów informatycznych. To oznacza, że w zarządzaniu finansami dla Comarchu ważna jest nie tylko stabilność, ale także zapewnienie środków na inwestycje – mówi nowy CFO. – Patrząc na dzisiejszy potencjał firmy, jestem przekonany, że Comarch może z powodzeniem realizować globalne ambicje – dodaje Korycki.

Dotychczasowy CFO Konrad Tarański, który zdecydował o zakończeniu swojej współpracy z Comarch, będzie do końca listopada wspierał wdrożenie nowego wiceprezesa zarządu.