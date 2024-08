Shoper pochwalił się wynikami. Akcje drożeją

Akcje Shopera podczas środowej sesji na GPW zyskują ponad 5 proc. do 40 zł. Zwyżka jest reakcją na opublikowane wstępne wyniki za II kwartał. Spółka osiągnęła rekordowe wzrosty w każdym ze wskaźników. GMV omnichannel (łączna wartość transakcji wygenerowanych przez sklepy działające na platformie Shoper, wraz z uwzględnieniem dodatkowych kanałów) wyniosło 3,5 mld zł, co oznacza wzrost o 61 proc. względem analogicznego okresu w poprzednim roku. Z kolei GMV sklepów wyniosło 2,6 mld zł, rosnąc o 35 proc.

Jakie wyniki ma Shoper?

Piotr Biczysko z zarządu Shopera podkreśla, że wzrosty sprzedaży sklepów internetowych działających na platformie Shoper są kilkukrotnie wyższe od konkurencji.

- To pokazuje, że wprowadzane innowacje realnie wpływają na efektywność sprzedażową zarówno właścicieli sklepów, jak i wzrost przychodów spółki. Cieszy nas również wysoka rentowność, wyrażona w skorygowanym wyniku EBITDA - komentuje. Skorygowana EBITDA wyniosła 15,8 mln zł, rosnąc o 32 proc. względem analogicznego okresu 2023 r.

Przychody w II kwartale rok do roku urosły o 27 proc. do 46 mln zł. Były zgodnie ze średnią prognozą analityków. Z kolei EBITDA urosła o 49 proc. do 15,8 mln zł, a zysk netto o 39 proc. do 9,2 mln zł. Zyski były o kilka procent wyższe od oczekiwań rynku.