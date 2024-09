Shoper podkręcił tempo. Rok będzie rekordowy

Wiele wskazuje, że te pozytywne tendencje utrzymują się też w obecnym kwartale. W lipcu i sierpniu 2024 r. sklepy internetowe działające na platformie Shopera wypracowały rekordowo wysokie wzrosty – wskaźnik GMV za dwa ostatnie miesiące wzrósł o 30 proc. rok do roku, a powiększony o dodatkowe kanały sprzedaży o 60 proc. – Uciekliśmy wszystkim konkurentom. Jesteśmy nie do dogonienia – podsumował prezes.

W II kwartale grupa miała 9,2 mln zł skorygowanego zysku netto (+29 proc.), a skorygowana EBITDA wyniosła 15,8 mln zł (+32 proc.). Przychody sięgnęły 46,1 mln zł, rosnąc o 27 proc., a zysk netto poszedł w górę do 10,6 mln zł z 7,2 mln zł. W ujęciu narastającym przychody w I półroczu wyniosły 90,3 mln zł wobec 71,5 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny urósł do 20,5 mln zł z 14 mln zł. Rentowność operacyjna poszła w górę o 3 pkt proc. do 23 proc., a netto o 1 pkt proc. do 17 proc.

e-handel na GPW

Rynek e-commerce systematycznie rośnie. Podobnie jak popyt na rozwiązania technologiczne zwiększające efektywność sprzedaży. Na tym rynku rozpycha się m.in. grupa cyber_Folks. Zapowiada, że chce do końca 2025 r. mieć najbardziej zaawansowaną platformę e-commerce w Polsce. Zarząd Shopera zapytany o plany konkurencji podkreśla, że rozwój na tym rynku nie jest łatwy.

W ostatnich latach grono spółek działających na rynku e-commerce i notowanych na giełdzie urosło. Oprócz wspomnianego już Shopera i cyber_Folks zadebiutowały też m.in. Vercom (z grupy cyber_Folks), Answear oraz Allegro. Shoper jest wyceniany obecnie na 1,3 mld zł, Vercom na 2,7 mld zł, cyber_Folks na 1,8 mld zł, a Allegro na 39 mld zł. Aktualnie za walory tej ostatniej spółki trzeba zapłacić 37 zł. Kurs jest poniżej ceny z IPO z 2020 r. (43 zł). Natomiast w przypadku Vercomu i cyber_Folks akcje są wyceniane znacząco wyżej niż w ofertach publicznych.

Każda ze wspomnianych spółek ma swoją specyfikę. Allegro to grupa raczej handlowa. Z kolei Vercom, cyber_Folks i Shoper zajmują się technologiami. Zarząd Shopera podkreśla, że rynek e-commere oferuje dużo możliwości. I tak np. Shoper dostarcza infrastrukturę dla handlu, ale także usługi wspierające sprzedaż (płatności, reklama cyfrowa, usługi logistyczne oraz finansowanie biznesu). Spółka w ubiegłym półroczu nawiązała współpracę z firmami takimi jak XBS Group, PayPro (Przelewy24), Ebury, NestBank i Santander. Otworzyła też centrum skupione wokół rozwoju AI.

– Nasza strategia zakłada dalszy rozwój oferty umożliwiającej polskim sklepom internetowym sprzedaż za granicę – mówi prezes.