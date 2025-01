Łączna stopa zwrotu: 5,96 proc.

MARIUSZ NOWAK, doradca inwestycyjny, BM Pekao

Rok 2024 można zaliczyć do udanych, przynajmniej dla większości rynków akcji. Wybory w USA okazały się mieć, jak na razie, pozytywny wpływ na zachowanie rynków. Grudzień pokazał, iż początkowa niepewność w Europie po reelekcji Donalda Trumpa szybko ustąpiła pozytywnym nastrojom, co skutkowało ustanowieniem nowych szczytów przez niektóre główne indeksy akcji jak niemiecki DAX czy amerykański S&P 500. Ten sielankowy obraz został nieco zmącony przez przekaz, jaki popłynął po decyzji Fedu o kolejnej obniżce stóp procentowych. Projekcje FOMC wskazujące na spowolnienie tempa luzowania monetarnego nie zostały zbyt dobrze odebrane przez rynki. Niemniej nie zmienia to optymistycznych perspektyw światowej gospodarki. Wiodącą w tym rolę będą miały USA, co z resztą potwierdziły pierwsze w tym roku odczyty makroekonomiczne dla tego kraju. W związku z powyższym kontynuujemy nasze pozytywne postrzeganie amerykańskiego rynku akcji. Będzie on naszym zdaniem dalej zachowywał się lepiej niż jego odpowiedniki z Europy Zachodniej, co z kolei związane jest ze słabszym stanem głównych gospodarek Starego Kontynentu. Co do Polski, to na GPW widzimy pewną przestrzeń do wzrostów akcji małych i średnich spółek, gdyż one są mniej eksponowane na ryzyko polityczne i regulacyjne. paan

Wynik w grudniu: -1,19 proc.