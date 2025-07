Czy partia Muska zdoła zdobyć serca i umysły?

Czy taki program zdołałby jednak mocno przyciągać głosy Amerykanów? Wśród lewicowo-liberalnej części amerykańskiej opinii publicznej Musk już został mocno zdemonizowany. Postrzegany jest tam wręcz jako „nazista”. Prawica też ma jednak do Muska zastrzeżenia. Trudno mu będzie ją choćby przekonać swoją wizją polityki imigracyjnej. Wielu prawicowych komentatorów ostro go krytykowało choćby za sprowadzanie do USA pracowników z Indii. Po internecie zaczęły nawet krążyć memy przedstawiające Muska jako lidera Partii Ameryki, trzymającego indyjską flagę w ręku. Części prawicowców może nie podobać się też to, że Musk przez wiele lat starał się utrzymywać dobre relacje z władzami ChRL. Steve Bannon, były doradca Trumpa, twierdził nawet, że Musk jest chińskim agentem i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. – Trzeba zbadać kwestię zażywania przez niego narkotyków i jego związki z Chinami. Trzeba też przyjrzeć się jego statusowi obywatela. Jeśli okaże się, że wcześniej okłamywał służby imigracyjne i przebywał w USA dłużej niż pozwalała mu wiza, to nie będzie dobrze” – mówił Bannon.

Musk stawiając na ostrzu noża kwestię rosnącego długu publicznego USA nawiązuje do Tea Party, czyli popularnego na prawicy ponad dekadę temu oddolnego ruchu protestu przeciwko podatkom oraz rosnącym wydatkom rządowym. Tym razem jednak nie ma w USA koniunktury na taką kontestację na prawicy. „Wielka Piękna Ustawa” budżetowa Trumpa, przeciwko której protestował Musk, nie przewiduje podnoszenia podatków. Ona zapobiega podwyżkom, do których by doszło wraz z wygaśnięciem cięć podatkowych uchwalonych w trakcie pierwszej kadencji Trumpa. Musk krytykuje tę ustawę głównie za duże wydatki rządowe i straszy, że USA kiedyś w przyszłości czeka z powodu tych wydatków bankructwo. Słusznie zauważa, że koszty obsługi długu publicznego USA stały się wyższe niż wydatki na obronność, ale pomija, że ekspansja budżetowa bardzo mocno przyczyniła się do tego, że gospodarka amerykańska rosła w ostatnich latach (zarówno za pierwszej kadencji Trumpa jak i za rządów Joe Bidena) w bardzo przyzwoitym tempie, dużo wyższym niż choćby strefa euro. Musk nie ma też pomysłu na zmniejszenie wydatków budżetowych. Zanim objął kierownictwo w DOGE, obiecywał, że zmniejszy wydatki federalne aż o 2 bln USD. Było to nierealne, gdyż całość wydatków federalnych w roku fiskalnym 2024 r. wyniosła 6,75 bln USD. Obcięcie budżetu aż o 2 bln USD musiałoby wepchnąć gospodarkę USA w głęboką recesję. DOGE chwali się natomiast, że w ciągu pół roku pracy zdołał doprowadzić do wdrożenia oszczędności budżetowych wynoszących łącznie 190 mld USD. To co prawda suma nieco wyższa od nominalnego PKB Nigerii, ale wciąż bardzo daleka od obiecywanych przez Muska bilionów oszczędności. Pretensje o to, że nie udało się dokonać większych cięć, powinien mieć więc przede wszystkim do siebie i do swoich ludzi z DOGE.