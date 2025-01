Wśród branż w pierwszej połowie roku solidne zyski przyniosły akcje deweloperów mieszkaniowych (Dom Development, Develia). Z kolei w skali całego roku kluczowy pozytywny wpływ na wyniki miały spółki nastawione na konsumenta, które w większości pozytywnie wyróżniały się na tle całego rynku. To w dużej mierze zasługa walorów takich firm jak CCC, Rainbow Tours czy Benefit Systems, które dały zarobić ich posiadaczom w 2024 r. odpowiednio 205 proc., 140 proc. i 57 proc. W portfelach nie mogło oczywiście zabraknąć miejsca na spółki będące od kilku lat w trendzie wzrostowym, które zbudowały sobie mocną pozycję w swoich niszach i teraz czerpią z tego korzyści, do których można zaliczyć cyber_Folks, Synektik, XTB czy Voxel. W ich przypadku gra z obowiązującym trendem się opłaciła, bo ich akcje przyniosły efektowne dwu-, a w niektórych przypadkach nawet trzycyfrowe stopy zwrotu.

W nowej, tegorocznej edycji podobnie jak przed rokiem, wystartowało pięciu brokerów, którzy zaprezentowali swoje portfele na styczeń. Po całkiem udanym pod względem stóp zwrotu poprzednim miesiącu większość typujących nie zdecydowała się na realizację zysków i znaczące roszady w portfelach. Wśród stosunkowo wąskiego grona spółek, które znalazły się na celowniku ekspertów, były przede wszystkim mocno przecenione w ostatnich miesiącach walory 11 bit studios, Budimeksu, Orlenu czy Polwaxu, w których upatrują kandydatów do odbicia w perspektywie co najmniej najbliższego miesiąca.

Rynek został w tyle

Biorąc pod uwagę dokonania poszczególnych brokerów, łatwo zauważyć, że powtórka efektownych stóp zwrotu sprzed roku okazała się niemożliwa z uwagi na mniej korzystną koniunkturę. Mimo to wyniki najlepszych portfeli, które zostawiły rynek daleko w tyle, zasługują na uznanie. Kto najlepiej typował w 2024 roku? Najlepszym wynikiem mogą się pochwalić analitycy BM BNP Paribas, którzy wypracowali stopę zwrotu z portfela na poziomie 41,6 proc., poprawiając swoje osiągnięcie sprzed roku o dwie pozycje (co ciekawe, w 2023 r. zarobili ponad 50 proc.). Tuż za liderem uplasowali się eksperci BM Banku Millennium, którzy w walce o wygraną liczyli się do samego końca. Ich ubiegłoroczne inwestycje przełożyły się na blisko 41 proc. zysku i podobnie jak przed rokiem zajęli drugą lokatę w rocznym podsumowaniu. Na trzeciej pozycji uplasowali się analitycy z DM BDM, których portfel zakończył rok 11 proc. na plusie.

W samym grudniu najlepiej wypadł portfel BM Banku Millennium. Miesiąc ten jego eksperci zamknęli prawie 5-proc. stopą zwrotu. Wyprzedzili analityków BM BNP Paribas i DM BDM, którzy w ciągu miesiąca zwiększyli stan posiadania odpowiednio o 4,8 proc. i 3,5 proc. W ostatnim miesiącu minionego roku portfele ekspertów wypracowały średnią dodatnią stopę zwrotu 3,1 proc. wobec 0,2 proc. wzrostu indeksu WIG.