Handel z Australią znowu na celowniku UE. Powrót rozmów

Transport towarów do Australii może zajmować morzem nawet do... ośmiu tygodni. Według dokumentów unijnych, już dziś UE jest trzecim największym partnerem handlowym Australii, po Chinach i Japonii, więc bardziej korzystne i łatwiejsze dla eksporterów warunki handlu mogą to tylko zmienić. Co ważne, 70 proc. wpływu do gospodarki Australii przynoszą usługi. Australia eksportuje większość produkcji, zwłaszcza przemysłu ciężkiego. Ma to swoje wady i zalety, po tym, gdy w 2018 r. Australia pozbyła się produkcji motoryzacyjnej poza swój kraj, pandemia covid, która wkrótce przyszła, uświadomiła decydentom, jak bardzo uzależnili się od importu. Granice kraju były wtedy zamknięte przez 2,5 roku, w efekcie Australijczycy nie mieli dostępu m.in. do nowych samochodów.

Poza Europą, Australia handluje oczywiście także z Koreą Płd., USA, Indiami i Nową Zelandią. Wymiana handlowa z Polską sięgnęła w 2023 r. 6,42 mld zł, czyli 2,7 mld dolarów australijskich (1 AUD = 2,7 zł), z Polski trafiły tam głównie srebro i platyna, usługi, pojazdy użytkowe, mydła i środki czyszczące, sprzęt telekomunikacyjny.

Pierwsze podejście do rozmów UE z Australią nt. umowy o wolnym handlu zaczęło się już siedem lat temu. Od czerwca 2018 r. odbyło się już 15 rund negocjacyjnych, by utknąć w martwym punkcie w 2023 r., gdy Australia powróciła do wysokich wymagań dotyczących dostępu do rynku dla produktów wrażliwych, zwłaszcza wołowiny i jagnięciny. Podczas szczytu G20 w listopadzie 2024 r. premier Australii Anthony Albanese zgodził się powrócić do rozmów w sprawie umowy o wolnym handlu po wyborach w tym kraju, czyli po 3 maja 2025 r. Jak widać konsultacje trwają.

Rozmowy z innymi

Jaki jest stan relacji handlowych UE i USA, odpowiedź na to pytanie zmienia się z dnia na dzień. Zaczęliśmy ten tydzień od informacji, że Donald Trump przełożył powrót karnych ceł z 9 lipca na 1 sierpnia, następnie KE potwierdziła te doniesienia - i dorzuciła swoje. – Stany Zjednoczone przesunęły termin sfinalizowania umów z krajami partnerskimi na 1 sierpnia. Jednak naszym celem jest osiągnięcie porozumienia przed tą datą – potencjalnie nawet w najbliższych dniach - słyszymy w dyrekcji ds. handlu KE. Bruksela liczy na "zero za zero", czyli handel nieobciążony cłami, ale na stole leży kilka rozwiązań, cła 10 proc., a nawet rzucone ostatnio przez Trumpa - 50 proc. cła na towary z Europy, co podważa sens handlu.