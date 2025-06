Redukcja polskich akcji, zwrot do złota i srebra

Każdy z proponowanych przez szóstkę zespołów inwestycyjnych portfeli funduszy w maju dał zarobić, ale o zyski nie było trudno, bo ceny mało których aktywów w ubiegłym miesiącu nie rosły. Z początkiem nowego miesiąca w strukturach portfeli dochodzi jednak do zmian. Eksperci ograniczają zaangażowanie w polskie akcje, a nawet obligacje, przesuwając kapitał m.in. na europejskie rynki rozwinięte, globalne rynki wschodzące, ale zwłaszcza na rynek metali szlachetnych, który znów może nabrać wiatru w żagle.

Rezygnacja z Polski

Ubiegły miesiąc dla portfeli funduszy zarządzanych przez doradców był przynajmniej dobry, a w kilku przypadkach wręcz rewelacyjny. Spora w tym zasługa wysokich stóp zwrotu funduszy inwestujących w Stanach Zjednoczonych. W maju amerykański rynek akcji pruł do góry – jak to już niektórzy nazywają – po ścianie strachu. Wyceny spółek w USA znów stały się dość wygórowane, ale i argumentów za kontynuacją wzrostów nie brakuje. Sezon wyników spółek był całkiem udany, widmo recesji się oddaliło, ale ryzyko gwałtownej polityki Donalda Trumpa pozostaje, co widać także na początku czerwca. Udział funduszy akcji czysto amerykańskich pozostaje zatem taki jak w maju, natomiast funduszy akcji rynków rozwiniętych, czyli też z dużym udziałem spółek z USA, nawet z początkiem czerwca nieco wzrasta, do blisko 27 proc., czyli o niecały 1 pkt proc. W trzech z szóstki portfeli znajdują się w tym miesiącu fundusze akcji amerykańskich, zaś w portfele rynków rozwiniętych radzi inwestować już każdy z ekspertów.

Co innego z akcjami polskimi. W maju tylko w jednym z portfeli tego rodzaju fundusze nie występowały, tymczasem z początkiem czerwca z inwestycji na GPW wycofuje się jeszcze Michael/Ström DM, przesuwając wolne środki właśnie na rynki rozwinięte, nieco przeważając się w Europie w ramach tej kategorii funduszy.