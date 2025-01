Obligacje skarbowe dadzą w tym roku ponadprzeciętne zyski

Czy dojdzie do cięć stóp także w Polsce?

Mimo uporczywości inflacji spodziewamy się obniżek stóp procentowych. Uważamy, że RPP podąży za bankami centralnymi rynków rozwiniętych i w II połowie roku wróci do łagodzenia polityki monetarnej, dostosowując stopy procentowe do globalnego trendu obniżek. Biorąc jednak pod uwagę, że inflacja jest podwyższona, RPP będzie bardzo ostrożna. W zależności od spływających danych zakładamy, że stopy procentowe na koniec roku wyniosą 4,75–5 proc., co by oznaczało nawet cztery obniżki po 25 pkt baz.

Które sektory z GPW wydają się panu atrakcyjne w tym roku roku?

Uważamy, że GPW po słabszym okresie ma przed sobą dobre perspektywy. Wyceny pozostają bardzo atrakcyjne, wskaźnik cena do zysku wynosi około dziesięciokrotności, co daje ponad 20 proc. dyskonta do średniej z ostatnich dziesięciu lat. Rynek będzie wspierany przez wysoką, wręcz rekordową stopę dywidendy oraz napływy do PPK. Spodziewamy się istotnej poprawy wyników spółek, w szczególności tych średnich i mniejszych. Jeżeli chodzi o sektory, to według nas szczególnie należy zwrócić uwagę na sektory cykliczne, czyli powiązane z cyklami gospodarczymi. Dobrze powinny radzić sobie m.in. sektory korzystające na obniżkach stóp, takie jak konsumencki czy deweloperski. Głównym ryzykiem dla naszego rynku pozostaje niezmiennie geopolityka, w szczególności wojna w Ukrainie.