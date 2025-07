RPP zaskoczyła obniżką stóp procentowych, a bankom w to graj

Do tej pory większość ekonomistów, również bankowych, uważała lipcową obniżkę stóp za mało prawdopodobną, zwłaszcza po odczycie inflacji na poziomie 4,1 proc.: „szanse na cięcie stóp procentowych na lipcowym posiedzeniu RPP spadły z niskiego poziomu na jeszcze niższy”. W tej sytuacji kontynuowano obniżanie oprocentowania depozytów, ale w tempie raczej wolnym. Teraz nabierze przyspieszenia: stopy spadły w lipcu, a we wrześniu korzystna sytuacja makroekonomiczna oraz minimalizowanie kolejnych zagrożeń inflacyjnych ((m.in. zapowiedzi rządowe o przedłużeniu mrożenia cen energii elektrycznej dla gosp. domowych) skłonią RPP do kolejnej redukcji stóp. To oznacza już nie obniżki, a cięcia oprocentowań. Oczywiście wciąż daleko nam do sytuacji w Niemczech, gdzie w 2017 r. banki zaczęły wprowadzać ujemne oprocentowanie rachunków osób fizycznych – innymi słowy kazały sobie płacić za utrzymywanie depozytów. Była to konsekwencja polityki Europejskiego Banku Centralnego, który utrzymywał stopy procentowe na bardzo niskim, nawet ujemnym poziomie, w celu pobudzenia gospodarki.

Na razie średnią oprocentowania depozytów (w maju 3,93 proc.) ratują lokaty promocyjne. Preferowane okresy to trzy i sześć miesięcy. Ale oprocentowanie 7 proc. i więcej oferuje tylko pięć banków, a maksymalna kwota lokaty wynosi od 10 do 50 tys. zł. Na dodatek jest to oferta tylko dla otwierających konto. Standardowe oprocentowania są znacznie niższe. W PKO BP wynoszą, w zależności od terminu, od 1 do 2,5 proc., w Banku Pekao od 2 do 2,7 proc.

Czy dalsze spadki opłacalności lokat zachęcą do innych metod lokowania? – Zwykle analizując zmiany stóp procentowych, koncentrujemy się na ich wpływie na koszty kredytów. Warto jednak spojrzeć na ten temat również z perspektywy inwestorów indywidualnych. Spadek stóp powinien zwiększyć atrakcyjność polskich akcji oraz obligacji o stałym oprocentowaniu – podkreśla Paweł Majtkowski, analityk eToro.