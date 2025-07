Niespodzianka. RPP obniżyła stopy procentowe

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Kolejna obniżka stóp jesienią, w 2026 r. mniej cięć, niż się spodziewano Rynek odreagowuje bardziej jastrzębią od spodziewanej retorykę RPP, a pierwsze zespoły analityczne podnoszą prognozy ścieżki stóp w latach 2025–2026. Rozbudzony na wiosnę optymizm przemija, mimo coraz lepszych perspektyw inflacji w krótkim okresie.

RPP obniżyła stopy procentowe

RPP znalazła jednak argumenty za obniżką już w lipcu. Można sobie wyobrazić, że była to m.in. wizja spadku inflacji od lipca w obręb celu inflacyjnego NBP (1,5-3,5 proc., prawdopodobnie w okolice 3 proc.), oraz raczej brak zagrożeń w bazowych scenariuszach dla ponownego wymsknięcia się z niego.

Dodatkowo rząd już oficjalnie zapisał w projekcie ustawy, że planuje przedłużenie mrożenie cen energii dla gospodarstw domowych na czwarty kwartał br., co obniża Możliwe, że nie byłoby to nawet konieczne, bo hurtowe ceny energii (w kontraktach na kolejny rok) utrzymują się na od miesięcy w okolicach 410 zł/MWh, co nawet doliczając dodatkowe koszty po stronie dostawców energii sugerowałoby taryfy na poziomie zbliżonym do dziś zamrożonych 500 zł/MWh. Zresztą spółki energetyczne mają czas do końca lipca, aby przedstawić Urzędowi Regulacji Energetyki do oceny nowe wnioski taryfowe.

Spada też inflacja bazowa, w maju do 3,3 proc., najniżej od ponad pięciu lat. W trendzie spadkowym jest też dynamika wynagrodzeń, w maju wyniosła 8,4 proc. To jeden z niższych odczytów w ostatnich czterech latach, i mniej od średniej prognoz ekonomistów.

Z drugiej strony, szybki szacunek inflacji za czerwiec 4,1 proc. r./r. był lekko powyżej średniej prognoz i wyniku z maja (w obu przypadkach 4 proc.). Wynikał z niego także wzrost inflacji bazowej (z 3,3 proc. w maju do 3,4-3,5 proc. w czerwcu).

Argumenty za obniżką z pewnością przedstawi prezes NBP Adam Glapiński podczas czwartkowej konferencji (o 15.00).