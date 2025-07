Jeden kierunek dla stóp procentowych w Polsce: w dół

Kłopoty przemysłu trwają, a inflacja i dynamika płac zbliżają się do siebie

Wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu przedłużył do 33 miesięcy serię wykazującą dekoniunkturę w sektorze. W lutym powinniśmy zobaczyć za to m.in. najsłabszy od lat wynik wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw. Inflacja może wrócić do poziomu z 5 na początku.