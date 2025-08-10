RPP może poczekać z obniżką stóp. Banki nie czekają

Jak zauważają ekonomiści Banku Pekao, inflacja byłaby niższa, gdyby nie opóźnione efekty zaognienia konfliktu na linii Izrael-Iran i idącego za tym podbicia cen ropy naftowej oraz cen paliw na stacjach. To spowodowało, że nie sprawdziły się przewidywania rynkowe o inflacji w lipcu na poziomie 2,8 proc. Wyniosła 3,1 proc.
- W kolejnych miesiącach inflacja powinna spadać, choć skala tych spadków nie będzie tak spektakularna jak w lipcu. Duże znaczenie ma dalsze zamrożenie cen energii elektrycznej do końca roku. Zapisy w tej sprawie znalazły się w tzw. ustawie wiatrakowej, przyjętej przez Senat z poprawkami. Teraz musi się nimi zająć Sejm. Niewykluczone, że proces wprowadzania zmian się opóźni, jeśli prezydent zdecyduje się zawetować ustawę. Przyjęcie tych regulacji powinno wesprzeć proces dezinflacyjny i pozwolić inflacji spaść w II połowie roku poniżej 2,5 proc. - uważa Paweł Majtkowski, analityk eToro.
Jak zauważają ekonomiści Banku Pekao, w przypadku gospodarstw domowych poluzowanie kryteriów udzielania kredytów było najsilniejsze od czterech lat – banki decydowały się w drugim kwartale na obniżanie swoich marż w odpowiedzi na deklarowany silny wzrost presji konkurencyjnej, stanowiący jedyny powód zmiany polityki kredytowej.
Jak zauważają ekonomiści Banku Pekao, to, co jednak martwi najbardziej, to utrzymująca się wyżej inflacja bazowa – w lipcu mogła nawet wzrosnąć do ok. 3,5 proc. r/r z 3,4 proc. w czerwcu.
– To już drugi miesiąc z rzędu, kiedy inflacja bazowa zaskakuje wyższym odczytem. Tym bardziej jest to zaskakujące, że momentum wzrostu cen bazowych z początkiem 2025 r. weszło w wyraźny trend spadkowy. Razem z wyższymi od oczekiwań odczytami dynamiki płac w ostatnich miesiącach tworzy to istotne ryzyko inflacyjne dla gołębiej części Rady. Dalej zakładamy, że we wrześniu (w sierpniu Rada nie obraduje) Rada obniży stopy procentowe o 25 pb, ale wzrosły szanse dla scenariusza pozostawienia ich na niezmienionym poziomie – napisali ekonomiści.
Jak zauważają, kolejnym ryzykiem inflacyjnym dla Rady wydaje się sytuacja fiskalna. – O kształcie projektu ustawy budżetowej na 2026 r. dowiemy się jednak nie wcześniej niż pod koniec sierpnia, czyli przed wrześniowym posiedzeniem Rady – dodali. – Szacujemy, że inflacja bazowa mogła ukształtować się w okolicy 3,3 proc. r/r, co oznaczałoby nieznaczny spadek względem czerwca (3,4 proc. r/r). Jej średnioterminowy impet pozostaje w ryzach. Spodziewamy się, że do końca roku inflacja bazowa może jeszcze odnotować niewielkie spadki, ale będzie utrzymywać się powyżej 3 proc. r/r – przewidują natomiast ekonomiści PKO BP.
– Istotny z perspektywy RPP jest zapoczątkowany w lipcu trwały powrót inflacji do dopuszczalnego przedziału odchyleń od celu, choć według nas będzie to jeszcze za mało, aby przekonać Radę do obniżki na kolejnym posiedzeniu we wrześniu. Nasz scenariusz zakłada obniżkę dopiero w listopadzie, gdy kluczowym argumentem okaże się kolejna projekcja inflacji i PKB oraz będą znane szczegóły budżetu na 2026 r.– podsumowują.
Jak zauważa Paweł Majtkowski, silny lipcowy spadek inflacji był przewidywany i właściwie został już wcześniej uwzględniony przez RPP. To między innymi z tego powodu RPP zdecydowała się w lipcu na drugą w tym roku obniżkę stóp procentowych. W sumie, od maja, stopy zostały ścięte o 0,75 pkt proc. Według niego obecna sytuacja tworzy przestrzeń do dalszych obniżek. – Wydaje się, że na wrześniowym posiedzeniu (2–3 września) Rada może zdecydować się na kolejne cięcie o 0,25 pkt proc. – uważa analityk.
Ze spadającej inflacji mogliby być zadowoleni posiadacze lokat bankowych. – Przy lipcowej inflacji na poziomie 3,1 proc., realny zysk z rocznych lokat zakładanych w sierpniu 2024 r., z przeciętnym oprocentowaniem rynkowym, wyniósł 1,05 proc. przed opodatkowaniem. Po potrąceniu podatku Belki daje to około 0,28 proc. realnego zysku. To oznacza, że lokaty znów zaczynają chronić oszczędności przed inflacją – co nie miało miejsca od jesieni zeszłego roku – podkreśla Paweł Majtkowski.
Tyle że banki nie zasypiają gruszek w popiele. Oprocentowanie depozytów wciąż spada. Najlepiej oprocentowana jest obecnie promocyjna Nest Lokata Witaj dla otwierających konto osobiste – ale daje już 7,3 proc. wobec niedawnych 7,6 proc.
