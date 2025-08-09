Poluzowanie kryteriów kredytowych zmniejszy chęć do oszczędzania?

To wnioski z kwartalnej ankiety kredytowej NBP, w której przewodniczący komitetów kredytowych polskich banków raportują o stanie rynku. Drugi kwartał 2025 roku przyniósł najsilniejsze od 2023 roku, czyli momentu wprowadzenia programu BK2%, odbicie oceny popytu na kredyty mieszkaniowe.
Pomijając 2023 rok, tak wyraźne przyspieszenie popytu na hipoteki zostało ostatnio odnotowane w 2007 roku. Głównymi przyczynami dynamicznej odbudowy popytu na tego rodzaju kredyty są zdaniem banków złagodzenie warunków kredytowania (w tym zmiana stopy referencyjnej) oraz prognozy dotyczące sytuacji na rynku mieszkaniowym. Kredyty konsumpcyjne również odbiły w drugim kwartale roku, choć nie tak silnie jak te mieszkaniowe. Dzieje się to z uwagi na poprawę sytuacji finansowej gospodarstw domowych i większe zakupy dóbr trwałego użytku finansowane kredytem.
Banki spodziewają się dalszej odbudowy popytu w segmencie kredytów konsumpcyjnych, w przypadku mieszkaniowych widzą (w przeciwieństwie do nas) stagnację. Jednocześnie łagodzenie polityki kredytowej w bieżącym kwartale będzie nakierowane głównie na kredyty konsumpcyjne, dla kredytów mieszkaniowych kryteria pozostaną bez większych zmian.
Czy to oznacza zmniejszenie zainteresowania oszczędnościami, a przynajmniej depozytami terminowymi? Ten rok pokazuje, że obniżanie ich oprocentowania wpływa na dynamikę lokat już od dłuższego czasu. W ubiegłym roku ich wartość wzrosła o 11,9 mld zł – podczas gdy depozyty bieżące (w tym konta oszczędnościowe) zwiększyły wartość o niemal 101,4 mld zł. Przez sześć miesięcy tego roku depozyty terminowe wzrosły o ponad 6,7 mld zł. Bieżące o 44,3 mld zł.
Bankom wciąż nie zależy na zdobywaniu depozytów – starają się promocyjnymi ofertami przyciągnąć klientów i zachęcić do korzystania z innych produktów. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że wskaźnik kredyty/depozyty w bankach wprawdzie wzrósł w maju, ale do poziomu 60,1 proc.
Osobiste Konto Inwestycyjne OKI to nowy produkt, który zachęcić ma nas do lokowania oszczędności choćby w akcje czy inne instrumenty kapitałowe. Ministerstwo Finansów pokazało projekt.
Rynek kapitałowy żyje tematem Osobistego Konta Inwestycyjnego (OKI) czyli nowego produktu, który pozwoli Polakom na inwestowanie bez podatku Belki. Głos na temat nowego rozwiązania szykowanego przez MF zabrał też Tomasz Bardziłowski, prezes GPW.
Dzięki wprowadzeniu Osobistego Konta Inwestycyjnego OKI Polacy będą mogli inwestować do 100 tys. zł bez tzw. podatku Belki. Ale będą pewne ograniczenia.
Aż 73 proc. Polaków w wieku 18–65 lat planuje w tym sezonie wakacyjnym (28 czerwca – 30 września) wyjazd z co najmniej jednym noclegiem. To o 3 pkt proc. więcej niż rok temu. Co ciekawe, blisko jedna trzecia tych osób (31 proc.) wybiera wypoczynek za granicą. Jak wyglądają przygotowania finansowe?