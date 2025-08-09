Poluzowanie kryteriów kredytowych zmniejszy chęć do oszczędzania?

To wnioski z kwartalnej ankiety kredytowej NBP, w której przewodniczący komitetów kredytowych polskich banków raportują o stanie rynku. Drugi kwartał 2025 roku przyniósł najsilniejsze od 2023 roku, czyli momentu wprowadzenia programu BK2%, odbicie oceny popytu na kredyty mieszkaniowe.

Reklama

8,5 % wzrostu depozytów bieżących o 101,4 mld zł w 2024 r. stanowiło zwiększenie o 11,9 mld zł depozytów terminowych

Pomijając 2023 rok, tak wyraźne przyspieszenie popytu na hipoteki zostało ostatnio odnotowane w 2007 roku. Głównymi przyczynami dynamicznej odbudowy popytu na tego rodzaju kredyty są zdaniem banków złagodzenie warunków kredytowania (w tym zmiana stopy referencyjnej) oraz prognozy dotyczące sytuacji na rynku mieszkaniowym. Kredyty konsumpcyjne również odbiły w drugim kwartale roku, choć nie tak silnie jak te mieszkaniowe. Dzieje się to z uwagi na poprawę sytuacji finansowej gospodarstw domowych i większe zakupy dóbr trwałego użytku finansowane kredytem.

6,7 % - taką część półrocznego wzrostu depozytów bieżących o 44,3 mld zł stanowiło zwiększenie depozytów terminowych o 6,7 mld zł w tym roku

Banki spodziewają się dalszej odbudowy popytu w segmencie kredytów konsumpcyjnych, w przypadku mieszkaniowych widzą (w przeciwieństwie do nas) stagnację. Jednocześnie łagodzenie polityki kredytowej w bieżącym kwartale będzie nakierowane głównie na kredyty konsumpcyjne, dla kredytów mieszkaniowych kryteria pozostaną bez większych zmian.